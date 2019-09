Tomás Boy quiere disciplina y concentración en Chivas

Chivas está en la etapa importante del campeonato, en el momento justo de comenzar la cuesta arriba dando resultados, hilando triunfos que los pongan en zona de Liguilla y escalar puestos, para terminar el torneo Apertura 2019, en la mejor posición posible, motivos por los cuales el técnico Tomás Boy , ha hablado con elementos que en algún momento siente se han desconcentrado, como es el caso de Antonio Briseño.

El técnico no estuvo de acuerdo que previo al Clásico Tapatío, el defensa realizara fuertes declaraciones, porqueestas le jugaron en contra, ya que el futbolista tuvo que aclarar en redes sociales algunos temas y eso no le gustó al estratega, porque para él lo verdaderamente importante, es responder en el campo.

“La semana pasada hablé con Briseño porque estaba haciendo declaraciones muy fuertes, a mi parecer, que lo estaban sacando de concentración. Incluso le hice la broma de que no iba a jugar (el Clásico Tapatío), él estaba puestísimo. Le dije hasta una hora y media que sí iba a jugar”.

El estratega indicó que no permitirá que nadie, bajo ninguna circunstancia se desconcentre, porque al final del día, eso les puede afectar en el desarrollo de los partidos y atentaría contra los intereses del equipo.

“Los jugadores no deben distraerse, están en un camino muy bueno, pero aquí hay mucha libertad para que se exprese el jugador, guardando la distancia de la organización donde están, porque hay saberla respetar en ese sentido”.

También habló con Alexis Vega, a quien espera no lo castiguen, ni su club o la Federación Mexicana de Futbol, ya que para el entrenador el festejo del delantero tras la anotación ante el Atlas fue un accidente y le hizo algunas peticiones muy puntuales, para aplicar en los próximos partidos.

“Con Vega platiqué que me gusta que participe más en el juego inactivo, con balón es extraordinario, porque toma el balón y es difícil que se lo quiten. Me gustaría que jugara más cuando la jugada no esté dentro de su zona, porque esto elevaría su nivel. Él puede más, tiene muchas habilidades, potencia que es difícil ver en un delantero”.

Guadalajara continúa con su preparación para enfrentar a Morelia el próximo viernes en el marco de la fecha 10 del Apertura 2019 de la Liga MX.

AJ