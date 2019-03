Todo listo para que Combate Américas haga vibrar la Arena Coliseo

La Arena Coliseo, el máximo recinto de la lucha libre en Jalisco, vivirá una noche especial este viernes, pues dentro de sus instalaciones se realizará la segunda edición de Combate Américas en territorio tapatío.

Será en punto de las 19:00 horas de mañana cuando las emociones de las artes marciales mixtas lleguen al coloso de la calle Medrano, esto en una velada que se antoja inolvidable por esta cartelera en la que se podrán atestiguar choques internacionales de alto voltaje.

Este jueves, durante la ceremonia del pesaje, los gladiadores pudieron verse las caras por primera vez antes de que llegue la hora de la verdad, sin embargo, quienes acapararon los reflectores fueron el mexicano Álvaro Herrera y el español Ignacio Capella, quienes protagonizarán el combate estelar de la jornada.

Al respecto, Herrera reconoció su emoción por pelear en calidad de local, ya que al ser tapatío valora mucho la oportunidad de brindarle un gran espectáculo a la gente de Guadalajara y de Jalisco.

"Estoy feliz por esta oportunidad que me da Combate Américas para pelear en mi tierra, ya tenía muchos años que no lo hacía y bueno, también agradezco encabezar la cartelera. Me siento muy emocionado por el apoyo de toda la gente que me ha escrito, que me manda buenas vibras o que vino al pesaje para apoyarme".

"Ya analizamos al rival, tiene menos peleas que yo pero es muy agresivo, le gusta el intercambio y siempre va para adelante. Estamos preparados, estoy acostumbrado a pelear con gente así y muchos de mis sparrings son muy parecidos a él. Creo que las cosas saldrán bien esta noche", finalizó Herrera.

Esta será la segunda ocasión en que Combate Américas se realice en Jalisco, pues anteriormente, en octubre pasado, Marco Antonio Elpidio y Enrique Marín protagonizaron el pleito estelar de esta empresa que es considerada como la más importante de Latinoamérica en cuanto a las artes marciales mixtas se refiere.

En aquella contienda, el mexicano Marco Antonio pudo imponerse al español Enrique Marín. Ahora el bando europeo buscará su revancha poco después de cuatro meses.

Otros combates estelares



Víctor Madrigal (MEX) vs Zebenzui Ruiz (ESP)

Alitzel Mariscal (MEX) vs Vanesa Rico (ESP)



Combates preliminares (todos mexicanos)



Juan Bosco vs Axel Osuna

Jaime Arévalo vs Alejandro Solórzano

Erendira Ordoñez vs Paulina Vargas

Caleb Moctezuma vs Guillermo Torres

Genaro Valdez vs Hilario Portales

Eric Garibay vs Ulises Palomares

LS