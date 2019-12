Todavía no hemos ganado nada: Rafael ''Pachy'' Cruz

A pesar de que la escuadra de Astros de Jalisco ha retomado la senda del triunfo en casa y se ha metido de lleno en la pelea por un boleto a los Playoffs tras conquistar la serie contra Panteras, el entrenador del equipo jalisciense, Rafael ''Pachy'' Cruz, comentó que su equipo no debe confiarse y tendrá que seguir mejorando para alcanzar su objetivo de estar en la Postemporada.

''Es seguir trabajando básicamente, suena quizá hasta un poquito arrogante, pero todavía no hemos hecho nada, no estamos en la posición que queremos estar, si se acaba la temporada hoy estamos fuera. Nuevamente, no quiero ser arrogante, pero tenemos que seguir el trabajo. Fue una victoria muy bonita (contra Panteras), muy intensa ante la afición que la disfrutó muchísimo, pero tenemos que seguir trabajando para enfocarnos en la próxima serie''.

Actualmente, Astros se ubica en la sexta posición de la Zona Oeste de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con marca de 14 victorias y 12 derrotas, misma que mantiene sus esperanzas de avanzar a Playoffs, ya que se encuentran a sólo un juego de distancia del cuarto lugar.

En lo que será la siguiente serie del equipo, los dirigidos por ''Pachy'' Cruz visitarán el próximo fin de semana a Libertadores de Querétaro en busca de mantener la racha positiva de los últimos partidos, pues Astros suma cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros.

A falta de 10 juegos para culminar con la Fase Regular de la presente campaña, ''Pachy'' Cruz señaló que el equipo buscará mejorar su juego colectivo para seguir escalando posiciones y depender de sí mismos en la recta final del torneo, para poder avanzar a Playoffs.