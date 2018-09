Toda suya: Valtteri Bottas consigue su primera pole en Sochi, Rusia

Valtteri Bottas hizo honor al lema olímpico: el finlandés de Mercedes fue “más rápido, más alto, más fuerte” que su compañero Lewis Hamilton para firmar ayer la pole en el Gran Premio de Rusia.

El Circuito de Sochi, situado en el recinto olímpico de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, es fuente de inspiración para Bottas.

No en vano, fue sobre su asfalto donde conquistó su primer triunfo en la categoría reina del automovilismo el año pasado. Y en las cinco ediciones que lo ha disputado superó a su compañero de equipo en la sesión clasificatoria.

“Sé que es un trazado que normalmente se me da bien. Además conseguí dar muy buenas vueltas en la sesión clasificatoria y el coche me pareció muy, muy fuerte”, reaccionó Bottas, que este año no ha subido a lo más alto del podio, mientras que el año pasado logró tres victorias.

“Sólo logré la pole una vez este año, en Austria. Comenzaba a ser mucho tiempo, así que soy muy feliz”, prosiguió.

Bottas quedó por delante de los favoritos para conquistar el campeonato, su compañero británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel.

El otro finlandés de la parrilla, Kimi Raikkonen, completará la segunda línea en la salida hoy.

Bottas superó a su compañero Hamilton, quien falló en su segunda y última vuelta en la Q3, por 145 milésimas, y a Vettel por 556 milésimas.

“No sé lo que me faltó exactamente en la Q3”, afirmó Hamilton.

“Mis dos vueltas no tuvieron realmente nada de especial”, reconoció con una sonrisa. “De todas formas estoy en la pelea por la carrera”, se consoló el piloto de Stevenage.

Sobre todo porque Ferrari no parece en su mejor momento. Hamilton es consciente de que si conserva 35 puntos al cruzar hoy la meta, podría proclamarse campeón con ser segundo en las cinco carreras que restan en el calendario.

Pero salir en la pole no es garantía de victoria en este circuito, en el que el propio Bottas ganó el año pasado tras salir desde el tercer puesto por detrás de los dos Ferrari.

“Recordé a Valtteri lo que pasó (el año pasado). Quizá podamos hacer lo mismo. Eso estaría bien”, lanzó Vettel al apearse de su monoplaza.

Durante la calificación de ayer, cinco coches no hicieron tiempo en la Q2 al saberse penalizados con anticipación.

Valtteri Bottas

Mercedes

1:31.387 (Q3)

Lewis Hamilton

Mercedes

1:31.532 (Q3)

Sebastian Vettel

Ferrari

1:31.943 (Q3)

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:32.237 (Q3)

Kevin Magnussen

Haas

1:33.181 (Q3)

Esteban Ocon

Force India

1:33.413 (Q3)

Charles Leclerc

Sauber

1:33.419 (Q3)

Sergio Pérez

Force India

1:33.563 (Q3

Romain Grosjean

Haas

1:33.704 (Q3)

Marcus ericsson

Sauber

1:35.196 (Q3)

El resto

11 Carlos Sainz Renault S/T (Q2)

12 Nico Hulkenberg Renault S/T (Q2)

13 Sergey Sirotkin Williams 1:35.612 (Q1)

14 Stoffel Vandoorne McLaren 1:35.977 (Q1)

15 Lance Stroll Williams 1:36.437 (Q1)

16 Fernando Alonso* McLaren 1:35.504 (Q1)

17 Pierre Gasly* Toro Rosso S/T (Q2)

18 Brendon Hartley* Toro Rosso 1:35.037 (Q1)

19 Daniel Ricciardo* Red Bull S/T (Q2

20 Max Verstappen* Red Bull S/T (Q2)

* Penalizados