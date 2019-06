Tite esquiva prejuzgar a Neymar

El seleccionador brasileño Tite dijo ayer que no pretende prejuzgar a Neymar tras la acusación de que violó a una joven; que dará un tiempo antes de pronunciarse sobre el asunto y que considera al jugador “imprescindible” pero no insustituible.

Tite se pronunció sobre la situación del mayor astro de la Selección brasileña que se prepara para la Copa América en una extensa rueda de prensa que concedió en la concentración de Brasil y en la que al menos 20 de las 30 preguntas giraron en torno a Neymar.

“Sé de la importancia del asunto. Tengo una real dimensión. Y sé también que el asunto es personal y que es necesario dar un tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Es necesario un tiempo”, afirmó el entrenador, quien en ningún momento se irritó por la insistencia de los periodistas y se mostró muy tranquilo.

"Técnicamente él es imprescindible. Eso no quiere decir que es insustituible. Quiero dejarlo claro”. Tite, entrenador de Brasil

“Yo no me voy a permitir juzgar los hechos. Lo que puedo afirmar y decirle a los que me están escuchando es que convivo con Neymar hace tres años y que los asuntos que tratamos entre los dos fueron leales y verdaderos. Eso puedo decir. Pero no puedo juzgar. Eso no lo hago”, agregó, tras describir a Neymar como un futbolista “extraordinario”.

Tite afirmó que ya conversó con el jugador, que no revelará el diálogo entre los dos y que hará todo lo necesario para que el problema no afecte su desempeño en la Copa América, que comienza el 14 de junio próximo en Sao Paulo.

“Siempre tuve con él una relación personal y profesional, de trabajo, que es lo que tenemos de mejor. La Selección está por encima de todos nosotros. Y todos nosotros tenemos que dar lo que tenemos mejor. Ese es nuestro objetivo”, afirmó al ser interrogado sobre cómo evitar que el caso interfiera en el equipo.

Tite señaló que la Canarinha quiere ser transparente e informar sobre todo con el fin de que el asunto pueda ser resuelto lo más rápido posible y que no perjudique su desempeño en la Copa América.

La Confederación Brasileña de Futbol Pide aplazar la comparecencia del crack

La Confederación Brasileña de Futbol pidió aplazar la deposición de Neymar por la difusión por parte del astro de mensajes íntimos que le dirigió una mujer que lo acusa de violación, indicó ayer un vocero de la entidad.

“Hemos sugerido aplazar la comparecencia”, dijo el vocero de la CBF.

Varios medios brasileños señalaron que el atacante del París Saint-Germain fue convocado para prestar declaración el viernes próximo ante la Comisaría de Represión de crímenes informáticos de Río de Janeiro.

Ese día, el jugador debe estar en Porto Alegre (Sur) preparando el amistoso de la Selección auriverde frente a Honduras del domingo, antes del inicio de la Copa América el viernes 14 de junio.

Según el portal Globoesporte.com la comparecencia podría aplazarse al lunes próximo.

Por lo pronto, un patrullero ingresó ayer en el centro de entrenamiento de la Selección en Teresópolis, donde los hombres del entrenador Tite preparan su primer amistoso, este miércoles, frente a Catar en Brasilia.

De acuerdo con los medios brasileños, los agentes se presentaron en el lugar para entregar a Neymar la convocatoria a prestar declaración.

El caso saltó a la luz el sábado, al revelarse la denuncia que una joven brasileña había presentado en Sao Paulo, asegurando que había sido violada por el futbolista en París.

AFP