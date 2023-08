Las arqueras mexicanas siguen demostrando por qué son potencia en el tiro con arco, luego de tener un gran desempeño en la Copa Mundial de la especialidad que se celebró en Berlín, Alemania.

Alejandra Valencia logró colgarse la medalla de plata en dicha competencia en la modalidad de Arco Recurvo individual femenil, tras vencer en cuartos de final a la japonesa Sugimoto Tomomi por un amplio 7-1, y en semifinales a la estadounidense Casey Kaufhold; precisamnte en este duelo las cosas fueron más reñidas al finalizar en 6-5, teniendo que definir a la que pasaría a la final por la flecha de oro, donde la mexicana acertó con 10 por un 9 de la norteamericana.

En la final, Alejandra no pudo ante la primera representante de República Checa, Marie Horackova, cayendo por un abultado marcador de 6-0; durante el primer set, colocó dos flechas de 9 y una 10, pero eso no le valió a la de Hermosillo ante el implacable trabajo de Horackova, posteriormente dos ochos le costaron demasiado y no se pudo reponer, terminando por perder contra la de 25 años.

Sin embargo, la arquera hizo historia al obtener el primer subcampeonato en esta prueba y junto con el bronce que consiguió por equipos en compañía de Aída Román y Ángel Ruiz, pudo asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aún quedan dos paradas más de la Copa Mundial de Tiro con Arco para que la delegación de México busque acumular más preseas; la penúltima será en la ciudad parisina del 15 al 20 de agosto. Para después viajar a Hermosillo, Sonora, y disputar la gran final que se estará llevando entre el 9 y 10 de septiembre.

También se prevé la participación de Alejandra Valencia y sus colegas en los Juegos Panamericanos que tienen sede en Santiago, Chile 2023, donde el tiro con arco iniciará sus actividades el 1 de noviembre para finalizar el 5 de ese mismo mes.

OF