Tigres perdió contra América y se vuelve tendencia el "Fuera Piojo"

Sólo dos juegos le duró la luna de miel a Miguel Herrera con los Tigres. La derrota ante su anterior equipo, el América, por 1-0, desató que la afición regia, apasionada al extremo hiciera tendencia el Hashtag #FueraPiojo, que ya era muy popular en sus últimos tiempos como entrenador de las Águilas.

Es verdad, las lamentaciones, insultos y reproches eran bipolares. Algunos insultan a Miguel porque en dos juegos de pretemporada no han marcado gol. Otros ya pedían el regreso de Ricardo Ferretti por lo de "Con Tuca estábamos mejor".

Algunos hicieron oficial el dejar al equipo felino y se volvieron americanistas. Y los menos, pedían una explicación de por qué no había metido a André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, sin darse por enterados que los franceses ya se encuentran con su selección olímpica que participará en los Juegos de Tokio.

"Soy un aficionado de los tigres y no estoy nada contento con el dt que tenemos, no jugamos a nada y hoy no pudimos hacer un gol. #FueraPiojo",

"Está bien cabr*n ganar si no le mueves a los cambios... ¿Para qué tienes a Gignac, F. Thauvin, Salcedo y Chaka, Si no los metes desde el inicio para resolver el partido? #FueraPiojo"

"Neta, con lo que buscan?? Cómo fregados aceptan un dt declarado americanista… jajajajja en la próxima final donde el wey muestre su favoritismo emplumado se van a dar de topes, Tigres la afición más pndja. #FueraPiojo".

