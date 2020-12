The Best 2020: Eligen a Robert Lewandowski como mejor futbolista del mundo

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, se ha convertido en el primer polaco en ganar el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año, según se ha anunciado en la gala virtual celebrada desde Zúrich.

El atacante, nacido en Varsovia hace 32 años, ha sido determinante en el año espectacular que ha cuajado el Bayern Múnich, en el que con sus goles ha conseguido ganar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa germanas, así como la Champions League y la Supercopa de Europa.

Lewandowski, autor de quince goles en la Champions, ya fue elegido mejor jugador de dicha competición por delante de su compañero de equipo Manuel Neuer y del centrocampista belga Kevin De Bruyne, del Manchester City.

En esa oportunidad ha precedido al argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona y ganador del The Best 2019, y al portugués Cristiano Ronaldo, que obtuvo este galardón en 2016 y 2017.

Con su elección son cuatro los jugadores que han ganado este premio, tras Cristiano, Messi y Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, que lo ganó en 2019.

Lewandowski recibió el trofeo de manos directamente de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que no estuvo en el escenario de la gala, pero acudió a entregar el premio al polaco.

"Estoy muy contento. Ha sido un año importante para mí y para el equipo, por supuesto. Agradezco el premio y doy las gracias a mis compañeros y al entrenador", indicó emocionado el delantero polaco.

"Competir con este premio con Messi y Ronaldo es increíble. Para mí es un honor estar junto a estos dos jugadores", añadió.

Lucy Bronze gana premio The Best a la mejor jugadora de 2020

AFP

La inglesa Lucy Bronze fue designada este jueves como la mejor jugadora del año 2020 en la ceremonia de trofeos FIFA 'The Best', sucediendo en el palmarés a la estadounidense Megan Rapinoe.

La defensa de 29 años, que juega actualmente en el Manchester City, fue campeona de Europa con el Lyon en agosto y competía por este galardón con otras dos figuras que estaban en el trío de nominadas, su excompañera francesa el Lyon Wendie Renard y la atacante danesa Pernille Harder, que a principios de septiembre pasó del Wolfsburgo al Chelsea.

Ramos, Thiago y Messi, en el once del año

EFE

Los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara y el argentino Lionel Messi figuran en el once del año FIFPro/FIFA, anunciado durante la gala de The Best que se está celebrando de forma virtual desde Zúrich.

El once elegido por los futbolistas de todo el mundo está integrado por Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Múnich), Kimmich (Bayern Múnich), De Bruyne (Manchester City), Thiago (Bayern Múnich/Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Seguidor brasileño recibe el premio a la afición

EFE

El brasileño Marivaldo Francisco da Silva, seguidor del Recife, ha recibido el premio a la afición durante la gala de The Best de la FIFA que se está celebrando de forma telemática desde Zúrich.

El hincha brasileño, que no tenía para pagar el transporte, caminó durante doce horas, cruzando tres ciudades, para ver jugar a su equipo.

Marivaldo Francisco no se pierde ningún encuentro del Leao. El problema que tiene es que entre donde vive, en Pombos, e Ilha do Retiro, donde está el estadio, hay 64 kilómetros y tarda unas doce horas.

El brasileño ha sido elegido por delante del filántropo escocés James Anderson y las aficiones colombianas, los otros dos finalistas a este premio.

Jürgen Klopp, mejor entrenador de 2020

EFE

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, fue galardonado por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA al mejor entrenador de 2020.

El técnico nacido en Stuttgart hace 53 años no pudo reverdecer laureles en la Champions League con el cuadro red al caer en octavos ante el Atlético de Madrid, pero consiguió que el club acabara con treinta años de sequía en la Premier y se alzase con el título.

Klopp ha superado en la elección a su compatriota Hans-Dieter Flick, el técnico que provocó la reacción y el rodillo del Bayern Múnich, y el argentino Marcelo Bielsa, que logró el ascenso con el Leeds a la Premier.

Sarina Wiegman, mejor entrenadora de futbol femenino 2020

EFE

La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora nacional de su país, ha sido galardonada con el premio The Best de la FIFA a la mejor entrenadora de futbol femenino de 2020.

Wiegman, que ya logró este galardón en 2017, fue segunda en 2018, tras el francés Reynald Pedros, y tercera en 2019 tras la estadounidense Jill Ellis y el inglés Phil Neville. En la elección precedió al francés Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) y a la inglesa Emma Hayes.

Exjugadora nacida en La Haya hace 51 años, se convirtió en la primera jugadora en disputar 100 partidos internacionales y es seleccionadora nacional neerlandesa desde diciembre de 2016, y desde entonces, entre otros éxitos, resalta la victoria en la Eurocopa 2017. El próximo año se hará cargo del equipo nacional inglés.

Para Wiegman, el secreto para este éxito ha sido la "sostenibilidad", así como el progreso y el trabajo constante.

Manuel Neuer, mejor portero del año

EFE

El alemán Manuel Neuer, jugador del Bayern Múnich y de la Selección alemana, ha sido galardonado con el premio The Best al mejor guardameta de 2020 durante la gala telemática que se está transmitiendo desde la sede de la FIFA en Zúrich.

Neuer, segundo en la edición de 2017 tras el italiano Gianluigi Buffon, ha superado en esta oportunidad al brasileño Alisson Becker (Liverpool) y al esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Ha sido puntal decisivo en la exitosa temporada del Bayern, que a parte de dominar los torneos germanos, se llevó en Portugal la Liga de Campeones con auténticas exhibiciones.

Con 34 años es considerado uno de los mejores porteros de la historia, atesora numerosos galardones individuales y numerosos títulos con el Schalke y principalmente con el Bayern y con la selección con el Mundial de Brasil 2014, donde fue premiado con el Guante de Oro.

El surcoreano Heung-min Son, Premio Puskas al mejor gol del año

EFE

El surcoreano Heung-min Son, delantero del Tottenham, ha sido galardonado con el premio Puskas al mejor gol del año, según se ha anunciado en la gala de The Best de la FIFA que se está celebrando de forma telemática desde su sede en Zúrich.

El 7 de diciembre de 2019, el extremo asiático se hizo con el balón cerca de su área y emprendió una tremenda cabalgada, se deshizo de casi medio equipo rival, el Burnley, para acabar marcando con un disparo raso al que no pudo responder el guardameta.

Son Heung-min releva en el palmarés al rumano Daniel Zsori, premiado el pasado año por su gol con el Debreceni ante el Ferencvaros en la liga turca.

