La agresvidad, determinación, agilidad y destreza son palabras que describen a la perfección el tipo de competencia que se maneja dentro del Ultimate Tennis Showdown (UTS), pero también definen el estilo de juego del gran ganador, Tomas Machac, quien con 24 años hizo su debut en el torneo y se coronó en Guadalajara.

Para “The Air Machete”, venir a competir en un evento como UTS fue algo que nunca se imaginó, sin embargo, considera que el cambio de formato es algo positivo para todos los jugadores.

“Hay muchas personas que me dijeron que este formato era para mí, incluso Casper Ruud antes de que iniciara este torneo me dijo que el trofeo era mío, obvio fue una broma, y mira, hoy soy el ganador. Estaba jugando muy contento mi partida, pero nunca se sabe con este formato, el tiempo pasa muy rápido y no tienes tiempo para pensar y solo vas tienes que jugar.”

“Sé que mi juego es agradable de ver y este formato también es agradable. El UTS es un cambio muy bueno para nosotros porque es muy interesante jugar este torneo y el trofeo es muy hermoso. Es muy diferente a la ATP y, especialmente mi sensación es que aquí el público estaba disfrutando increíblemente de la partida”, manifestó el ganador.

Tomas Machac es el mejor jugador de República Checa actualmente, está situado en el peldaño 24 del ranking mundial, y realizó su debut en el UTS a la par que la competencia se estrenó en Latinoamérica. Sin ser el gran favorito, el checo conquistó al público tapatío por su inigualable agresividad a la hora de atacar a sus adversarios.

SV