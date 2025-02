Renata Zarazúa se perfilaba como el principal atractivo en Mérida Open AKRON 2025 al ser la única mexicana con posibilidades de llegar hasta la final. Sin embargo, por órdenes del médico, Zarazúa no podrá estar en el cuadro principal de singles en el torneo debido a una lesión crónica de rodilla, pero sí estará disputando la categoría de dobles, ya que le permite tener un poco más de descanso.

A pesar de presentar este contratiempo, Renata reconoció que está viviendo la plenitud de su carrera y, en este 2025, desea poder participar en todos los cuatro Grand Slams de la temporada por segundo año consecutivo teniendo destacables actuaciones para poder adentrarse entre las mejores 50 jugadoras del mundo.

“Me encuentro en mi mejor momento, no voy a mentir. Creo que es difícil llegar a esa conclusión, pero la verdad es que, mental, física y tenísticamente es cuando mejor me siento. También mi posición en el ranking lo refleja un poco, estoy jugando los torneos grandes, antes cuando estaba fuera del top 100 e iba a competir a los Grand Slams perdía muy fácil, ahora estoy logrando estar ahí y me está yendo bien.”

“Este año vienen muchos torneos importantes. Por suerte, estoy dentro del main draw de Indian Wells, Miami, ojalá también esté en Roland Garros y todos los grandes que siguen. Mi meta es estar top 50, es algo que he tenido en mente desde el año pasado cuando me di cuenta que me podía ir bien en los Grand Slams. Pero más allá de subir en el ranking, no hay mejor sensación en el tenis que ganar un torneo y es un orgullo que no se puede explicar”, comentó la mexicana.

Cabe destacar que, la mexicana estará haciendo pareja con la argentina María Carlé para buscar el título de dobles en el Mérida Open. Su camino iniciará el miércoles 25 de febrero contra la dupla conformada por Sabrina Santamaria y Tang Qianhui.

Zarazúa en Grand Slams

En 2024, participó en los cuatro Grand Slams, pero su mejor resultado en dicha temporada se presentó en el US Open gracias a que consiguió su boleto a la segunda ronda, tras vencer a la francesa Caroline García, pero en dicha instancia perdió contra Caroline Wozniacki por dobles parciales de 6-3.

En el presente año, Renata ya se presentó en el Australian Open en donde se adjudicó una histórica victoria en primera ronda para que una mexicana llegase por primera vez en 25 años a la segunda ronda del torneo. En la siguiente fase, sucumbió ante, la que en ese entonces era la cuarta mejor del mundo, Jasmine Paolini.

