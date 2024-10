Alexei Popyrin sorprendió al cuarto preclasificado Daniil Medvedev por parciales de 6-4, 2-6, 7-6 en la segunda ronda del Masters de París en un tenso encuentro de altibajos.

El australiano de 25 años, que ganó su primer Masters este verano en Montreal, había perdido sus tres anteriores enfrentamientos ante el ruso.

Popyrin y Medvedev se combinaron para 86 errores no forzados en la arena techada del Palais Omnisports.

Medvedev estaba abajo 4-1 en el set decisivo, pero se recuperó para obligar a un desempate, en el que Popyrin jugó de forma más agresiva. Medvedev cometió una doble falta para regalarle el punto de partido a Popyrin, quien convirtió en la red.

Fue la tercera derrota seguida en primera ronda para Medvedev en París. No ha ganado ningún título esta temporada.

Una mala decisión del juez de línea obligó a que se volviera a disputar un punto en el octavo game del tercer set y causó el disgusto de Popyrin, pero el australiano se recuperó rápidamente y ganó el punto con una destacada derecha de volea para borrar el break point.

“Cosas como esta, intento que me prendan en lugar de apagarme”, indicó Popryin. “Fue difícil de asumir, pero definitivamente me animó y posiblemente me despertó un poco y tal vez jugué con más libertad”.