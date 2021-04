Tenía para dar más en Europa: Javier "Chicharito" Hernández

Javier "Chicharito" Hernández vive un buen momento tras el inicio de una nueva temporada de la MLS en Los Ángeles Galaxy, sin embargo, admite que dejar Europa no fue una decisión sencilla.

"Me costó dejar Europa, me costó tanto porque creo que tenía para dar más allá, no me vine a los 38 años, me vine a los 31, mi papá tuvo su mejor temporada a los 34", declaró el atacante en entrevista con TUDN.

Pese a esto, no muestra arrepentimiento por tomar la oferta del Galaxy, por el contrario, también está seguro de que una oportunidad así, no se le iba a presentar dos veces.

"Este tipo de oportunidades no se dan dos veces, se compaginó la edad en la que venía, el mejor club de MLS, la etapa familiar en la que estaba, y también se compaginó la plataforma y lo que la Liga ve en mí, deja tú el Galaxy que estoy profundamente agradecido es la Liga, es el país, estas oportunidades no pasan dos veces".

Javier Hernández está viviendo su segundo año en Estados Unidos y tras dos fechas disputadas suma cinco goles anotados, superando su marca de la campaña anterior.

AJ