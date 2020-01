Tena evita hablar del tema “Pocho” Guzmán

El técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, sabe más de lo que expresó en conferencia de prensa respecto al tema de Víctor Guzmán, pero debido a que la dirigencia todavía no se pronuncia de manera puntual prefiere esperar, y la semana entrante aseguró que habrá noticias al respecto.

Por lo pronto él no lo tiene contemplado para la fecha dos y no sabe si contará con él, porque el problema personal no tiene una fecha exacta de solución, así que deja todo en manos de su directiva.

“No, no tiene ningún plan. Él estaba considerado para la banca, si tuvimos que modificar eso. No lo sé (si cuente con Víctor Guzmán para el lunes), solamente sé que es un tema personal. Yo quisiera darles más información, pero no puedo, ni debo ni estoy autorizado”.

Reconoció el técnico que si modifica en algo no contar con “Pocho”, porque se hizo una pretemporada, lo tenía contemplado y ahora hay incertidumbre al respecto.

JM