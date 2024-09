Temporada regular NFL: Guía básica para entender el fútbol americano

Para muchas personas, el encuentro más cercano que tienen con el fútbol de la NFL es la transmisión del Super Bowl, el partido más importante de la temporada donde el par de equipos más destacados del periodo combaten por obtener el título.

Sin lugar a dudas, el espectáculo de medio tiempo es uno de los elementos que más llaman la atención del público, sin embargo, ahora que la temporada regular de la NFL 2024-2025 dará inicio es la oportunidad perfecta para profundizar en este deporte que, en realidad, no es tan complicado.

Las siglas NFL se refieren a la National Football League, que es la liga profesional de fútbol americano, la más grande de Estados Unidos. Esta presenta a los 32 equipos que jugarán durante la temporada con el propósito de llegar a la final.

El partido

Campo: El campo de fútbol americano tiene una medida de 100 yardas de largo y 52 de ancho. Una yarda es equivalente a 0.914 metros. Cada 5 yardas se marca una línea continua, dividiendo el campo en 20 secciones; cada 10 yardas se marca la división con un número.

Duración: Un partido de fútbol americano está compuesto de cuatro sets de 15 minutos cada uno, denominados "cuartos", que en total suman una hora. Sin embargo, este no es un parámetro que delimita con exactitud la duración total de un encuentro, pues el reloj se detiene cuando hay tiempos fuera, faltas, castigos y otro tipo de revisiones durante el juego. Es por esto que el partido puede prolongarse hasta 3 horas.

El medio tiempo se lleva a cabo una vez concluidos dos cuartos, aquí los jugadores descansan 15 minutos y se da pie al espectáculo.

¿Quiénes juegan?

En un partido de fútbol americano juegan dos equipos compuestos por 11 jugadores, todos con los accesorios de seguridad.

El Juego

Por medio de un volado se determina quién hará la patada de salida (equipo pateador). Esta debe salir de la yarda 25 en dirección a la zona de anotación del equipo contrario (equipo receptor).

Los jugadores de fútbol americano son caracterizados por su equipo de seguridad. ESPECIAL/Imagen de WikiImages en Pixabay

Un touchback se realiza cuando el portador del balón se arrodilla sobre la zona de anotación de su propio equipo para tomar la ofensiva. Otra de las situaciones en las que se puede producir esta jugada es cuando el balón es pateado y cae sobre la zona de anotación antes de ser tocado por el equipo receptor.

El equipo que tiene la ofensiva se encarga de anotar puntos. Tiene cuatro oportunidades, llamadas downs, para recorrer 10 yardas. Si lo consiguen en el periodo indicado, el equipo podrá permanecer con la posesión del balón, de lo contrario, el otro equipo podrá continuar su ofensiva.

Cada una de estas oportunidades (down) empieza con el "snap", un proceso que se da cuando el "centro" le da el balón al mariscal de campo (quarterback), quien se posiciona detrás del "centro" para recibirlo. El quarterback tendrá 40 segundos para correr con el balón, tirarlo o pasarlo a algún compañero.

¿Cómo se anotan puntos?

Existen tres formas de marcar puntos en el futbol americano.

Touchdown

El conocido Touchdown se da cuando un jugador cruza corriendo la línea de la zona de anotación del equipo contrario portando el balón.

El touchdown le otorga al equipo ofensivo seis puntos, pero se les permite sumar al tablero otros por medio de otras dos hazañas. En primer lugar, se puede patear el balón para que pase por encima de los postes de la zona de anotación, esto suma un punto. La otra forma es jugar el balón en las dos yardas finales del campo, el ataque de la ofensiva suma otros dos puntos.

Gol de Campo

Luego de tres downs, si el equipo considera que no hay posibilidad de hacer un touchdown, puede decantarse por un gol de campo que le sumará tres puntos. Para hacer un gol de campo se debe patear el balón para que pase por los dos postes.

Safety

El equipo que se encuentra en la defensiva también puede ganar puntos al detener a un jugador de la ofensiva en su propia zona de anotación.

La NFL es la máxima liga de fútbol americano profesional en Estados Unidos. ESPECIAL/Imagen de Keith Johnston en Pixabay

El desempate

Si el resultado al final del encuentro es un empate, el encuentro se prolonga otros 15 minutos hasta que uno de los equipos haga un touchdown.

¿Qué no se debe hacer?

Cuando el miembro de un equipo, ya sea de defensiva o de ofensiva, retiene a otro jugador que no tiene el balón en sus manos, recibe una penalización de 10 yardas. A esto se le llama Holding.

Por otro lado, tampoco está permitido que un deportista se mueva antes de comenzar la jugada, en este caso se le penaliza con cinco yardas.

El off-side es cuando uno de los jugadores de la defensa al comenzar la jugada invade la línea de golpeo. Se le castiga con cinco yardas.

Como en todos los deportes, la violencia no está permitida. Cuando un jugador ataca a uno de sus adversarios se le da la máxima penalización de 15 yardas.

Los tiempos establecidos del partido deben ser respetados, si un jugador interfiere para que un receptor no reciba el balón se le dan 10 yardas al equipo interferido. Además, si la ofensiva no saca el balón en el tiempo indicado o el quarterback no se deshace de él en los 40 segundos permitidos, también se les penaliza.

¿Cuándo inicia la temporada regular del Super Bowl 2024?

La pretemporada de la NFL terminó el pasado 25 de agosto, luego de este hecho, los equipos tuvieron una semana de descanso. Pero ahora los aficionados de México y todo el mundo se preparan para el primer partido de la temporada 2024-2025. Este será el encuentro del actual campeón, los Chiefs de Kansas City, con los Baltimore Ravens y se celebrará el jueves 5 de septiembre.

MB

