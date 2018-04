Suspensión de Pereira alteró planes tácticos de Almeyda

La suspensión sobre Jair Pereira afectó los planes tácticos que tenía el técnico de Chivas Matías Almeyda, ya que al estar ganando la serie de semifinales 1-0 al New York, el planteamiento táctico que mandaría el pastor era muy diferente a lo que comúnmente se le ve al Rebaño.



El técnico había diseñado el partido con tres defensas centrales, porque sabe que el juego aéreo de los Red no es una alternativa, es un estilo que tiene el conjunto de la MLS y buscaría estar mejor parado en zona central, así lo refirió el propio técnico.



"Me cambió porque el parado iba a ser otro por cómo estaba el resultado, podía llegar a jugar con tres defensores centrales, desde ese lugar utilizar otra estrategia como el contra golpe. Será duro el rival, es muy competitivo, con otra forma de jugar y tiene una presión en una zona que dificulta desarrollemos lo nuestro. Juega mucho por arriba y por eso debemos tener mucha atención, porque de un rechazo puede salir una jugada de gol de parte de ellos, así lo han hecho a lo largo de esta copa".



Chivas ante la suspensión de Pereira, en espera de que la Concacaf retire el castigo, afectó en lo deportivo al equipo pero no en el ánimo, porque saben que para ser campeones, hay que vencer muchos obstáculos.



"No cambia mucho en la esencia que tiene este grupo, que es de lucha, de perseverancia, que no ponemos pretexto. Uno desea muchas veces otro tipo de cosas, pero aceptamos las realidades y nadie nos saca del foco, que es trascender para llegar a una nueva final. Las ganas e importancia que le damos a este torneo, superan cualquier obstáculo".



Espera Almeyda que Concacaf acepte retirar la suspensión al jugador central, al tiempo que aceptó le ha parecido extraño que solamente a su elemento lo hayan sancionado.



"Nos pareció bastante extraño. Vi todas las imágenes y me pareció extraño que solamente se suspendiera a Jair (Pereira), cuando hay jugadores del rival que participaron en la misma acción y de diferente manera. Considero que un aventón, un empujón es jugar violento y eso debe ser sancionado, pero esta vez le tocó a Chivas. Dentro de todo el torneo, que sea en esta fase y con jugador tan importante como Jair, vamos contra viento y marea".

