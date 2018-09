Superar al campeón: la División del Este de la Conferencia Nacional son los oponentes directos del campeón actual.

No sólo la División Este de la Conferencia Nacional se pintó de verde la temporada pasada de la NFL, sino que la Liga vio coronarse a los Eagles de Filadelfia, que en 2017 se llevaron de calle su sector y con amplia diferencia.

Ahora, de cara a una nueva campaña, lo hecho por Filadelfia hace pensar que nuevamente ellos serán los que manden en esta División, aunque sus rivales tienen la última palabra y a lo largo de la temporada baja se armaron para evitar que los Eagles repitan en lo más alto.

Sin embargo, en el papel ninguno de los tres equipos restantes (Dallas, Nueva York y Washington) luce con el mismo potencial que los actuales campeones, por lo que el esfuerzo que tengan que imprimirle tendrá que ser al doble si al menos quieren abollar la corona de los Eagles.

Un último recorrido

Los Giants vienen de su peor temporada del Siglo XXI al terminar con sólo tres victorias, lo que derivó en un cambio total en la estructura de entrenadores y con el gerente general.

Ahora con Pat Shurmur como entrenador en jefe, Eli Manning dispuesto a mejorar sus números, Odell Beckham seguro por unos años más y la incorporación del candidato número uno a novato ofensivo del año (Saquon Barkley), los Giants buscan que este nuevo régimen comience con el pie derecho y darle a Manning una última oportunidad de levantar un título.

Esa es la consigna y el único objetivo en la franquicia.

CIFRAS

21 el lugar que tuvo la ofensiva de los Giants en la campaña 2017, después de promediar 314.2 yardas totales por encuentro

31 el sitio en el que se ubicó la defensa de Nueva York (segunda peor de la Liga) al permitir 373.2 yardas por partido

LA FIGURA

Odell Beckham Jr.

Hace unos días se convirtió en el receptor mejor pagado de la Liga, y ahora, libre de lesiones, sólo tiene que dedicarse a desplegar su talento y desquitar la inversión de los Giants.

Un último recorrido

La rica historia de los Cowboys los obliga a que cada año, lo mínimo que tienen que hacer, es llegar a los Playoffs.

Las ilusiones de ganar un sexto Super Bowl llegan año con año y aunque en esta ocasión algunas figuras de temporadas anteriores ya no estén en el equipo, los jóvenes talentos de los Cowboys son optimistas de cara a sus aspiraciones.

Sin embargo, un mal papel en esta campaña puede derivar en mayores cambios de cara a la siguiente, pues el no haber llegado a Playoffs en 2017 puso en entredicho el puesto de Jason Garrett, que esta campaña estará más tiempo bajo la mira del dueño y sus aficionados.

CIFRAS

14 la posición de la ofensiva de Dallas en 2017, al tener un promedio de 331.9 yardas totales por juego

8 la ubicación que tuvo la defensa de los Cowboys el año anterior después de permitir un promedio de 318.1 yardas por juego

LA FIGURA

Ezekiel Elliott

Sin una suspensión que le pese, el corredor de tercer año tendrá de nueva cuenta una temporada completa para mostrar sus habilidades, además de ser la mayor amenaza en el ataque de Dallas.

Firmes candidatos

No importa si la campaña no inicia con Carson Wentz en los controles, Filadelfia demostró que con Nick Foles puede salir adelante y luce como el favorito para ganar la División e ir más allá.

Pero no sólo la efectividad de Foles fue determinante para ganar el Super Bowl, sino que también los Eagles contaron con el excelso trabajo de su defensiva, que de cara a este año no sufrió grandes cambios y se colocó como una de las mejores de la Liga la temporada pasada.

Filadelfia parece haber iniciado el camino para ser contendiente por varios años al haber levantado el trofeo Vince Lombardi en febrero pasado.

CIFRAS

7 la posición que logró conquistar el ataque de Filadelfia en 2017 después de promediar 365.8 yardas totales por enfrentamiento

4 la posición de la defensa de los Eagles en la temporada anterior al sólo permitir 306.5 yardas por duelo

LA FIGURA

Fletcher Cox

Líder y figura central de la que fuera la mejor línea defensiva de la Liga en 2017, luce para repetir o mejorar su actuación del año pasado, lo que determinará el éxito de los Eagles.

¿Funcionará el cambio?

Ya que los Redskins no lograron conservar a Kirk Cousins, apostaron en la temporada baja por alguien probado y que no comete errores como mariscal de campo en la figura de Alex Smith.

Con Smith, los Redskins esperan por fin llegar a Playoffs después de que con Cousins no lograron el cometido, aunque en esta ocasión dependen de que tan sanos se mantengan los jugadores que rodean al mariscal de campo.

Con Washington nunca llega a saberse qué pueda ocurrir en una temporada, pues suele ser un equipo bastante impredecible y que regala momentos extraños durante el desarrollo de la temporada, algo que este año desean evitar.

CIFRAS

16 la posición que logró conquistar el ataque de Filadelfia en 2017 después de promediar 365.8 yardas totales por enfrentamiento

21 el lugar en el que se colocó la defensiva de Washington la temporada anterior al permitir 347.9 yardas por juego a sus rivales

LA FIGURA

Jordan Reed

Si las lesiones lo dejan en paz, puede convertirse en el blanco favorito de Alex Smith, pues Reed es un ala cerrada dinámico y de buenas manos, quizá las mejores de los Redskins.