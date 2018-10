Sumando goles y desarrollo a través del deporte

Pensando en el desarrollo de los niños, “Sumando Goles” decidió combinar la cascarita de futbol con las experiencias de algunos profesionales para incentivar a que los jóvenes tengan un mejor futuro, todo esto en las canchas de Falcon Sky Football, donde fueron acompañados por jugadores de la Universidad de Guadalajara, quienes respondieron dudas de los invitados de lujo.

El staff quedó muy contento con la respuesta, así lo precisó Joseph, la encargada de logística, ya que todos colaboraron para que los niños pasaran un día extraordinario gracias a un mini torneo, el cual se acompañó de otras actividades.

“La misión más importante es cambiar el mundo a través del deporte. Tienen a 100 niños de diferentes casas hogar, a quienes les inculcan como primer misión el deporte para desarrollarse, alejarlos de los malos caminos, así como la estimulación para el estudio y el arte. Con esto buscamos q ue no caigan en distracciones peligrosas que hay en la sociedad, que no se vayan por otro camino que no sea el de ser buenas personas”, comentaron los organizadores.

Las canchas de futbol rápido donde también estuvieron haciendo algunas dinámicas físicas y juegos, son de primer nivel y los rostros de felicidad de todos los niños eran notorios.

“Falcon Sky es un mediador, no hay fines de lucro y no tocamos dinero. Se va directo todo a las asociaciones. Contactamos primero a Infal que es Cien Piedritas, luego Nacidos Para Triunfar y así hemos venido creciendo en todos los aspectos. Clap, fundación de puras niñas, que en su mayoría son de colonias marginadas que no tienen posibilidad de desarrollarse por el peligro que hay en sus zonas”, agregó.