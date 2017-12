Sobran delanteros en el equipo de “Chicharito”

En enero próximo, el técnico escocés David Moyes intentará corregir el “desequilibrio” en el West Ham, equipo donde juega el tapatío Javier “Chicharito” Hernández, ya que asegura que algunas áreas están sobrecargados. “Tenemos muchos delanteros”, consideró.

Moyes se dijo ansioso por reforzar algunas áreas mientras intenta alejar al West Ham de los sitios de descenso de la Premier League. “Les he dado oportunidades a los jugadores”, dijo. “Tengo prisa y tengo que estar apurado y por eso no puedo esperar tres o cuatro meses para ver cómo me va.

“Tengo que decir que todos los jugadores han demostrado un gran deseo y están comprometidos con el entrenamiento, pero creo que somos cortos en algunas áreas y sobrecargados en otras. Por ejemplo, tenemos muchos delanteros (posición en la que se desempeña “Chicharito”), pero estamos muy por debajo de los centrocampistas.

“Tenemos bastantes que se sienten cómodos jugando por la izquierda, pero no tantos que pueden jugar por la derecha, así que tenemos un equipo un poco desequilibrado que tenemos que enderezar en enero si podemos”.

Hay que mencionar que a su llegada a los Hammers, David Moyes no se tocó el corazón al hablar acerca de la estrategia que usaría para sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla, y advirtió: “Si no corres, no juegas”.

Desde el arribo del escocés al West Ham, “Chicharito” Hernández ha tenido pocos minutos de actividad en la cancha y ha visto mermada su cuota goleadora. El tapatío ya había sido dirigido por Moyes en 2013 cuando jugaba en el Manchester United, pero en ese entonces el técnico pareció no tener mucha confianza en el tapatío y prefirió a otros artilleros.

Ayer, Moyes señaló que no podía culpar al esfuerzo demostrado por sus jugadores en los últimos partidos, pero la manera de conceder seis goles en la derrota ante el Newcastle United y en el empate en Bournemouth ha llevado a la necesidad de agregar nuevas caras al foco.

“Estoy satisfecho con nuestro espíritu y creo que hay un mayor deseo y hambre de hacerlo, pero nos falta calidad. Tenemos que dejar de conceder goles tan fácilmente como lo hacemos en este momento”.

PARA SABER

El tapatío gana más que Harry Kane

De acuerdo con el diario británico “Daily Mail”, Javier “Chicharito” Hernández percibe un salario más alto que el máximo goleador de 2017, el inglés Harry Kane, quien tiene un salario de 110 mil libras esterlinas por semana con el Tottenham, mientras que el tapatío recibe 115 mil libras esterlinas por semana sin contar el dinero acumulado por los bonos que recibe cada uno.