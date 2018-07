"Sinha" reprueba actitud de Neymar

Antonio Naelson "Sinha" cree que la actitud mostrada por el brasileño Neymar Jr durante el partido contra México, en los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, es antideportiva, además de que el "10" brasileño tiene el talento para no tener que fingir faltas.

"A mí se me hace que es una actitud antideportiva"

"No me gustan esas actitudes, dentro de mi forma de ver y de actuar nunca pensé que el fingir y el decir que te pegaron sin haberlo hecho, a mí se me hace que es una actitud antideportiva, creo que tiene mucho futbol como para andar pensando en fingir cosas, pero bueno es su forma de ser y nosotros tenemos que respetar", dijo el ex futbolista, que ahora se desempeña como directivo en el Club Toluca.

Sin lugar a dudas, "Sinha" es una voz autorizada para hablar de la Selección Mexicana y mencionó que le gustaría que hubiera mayor continuidad, pero vería con buenos ojos que Ricardo La Volpe regresara al banquillo del Tri

"Sería interesante que los procesos fueran más largos pero si en ese lapso que estuvo el profesor (Juan Carlos) Osorio hubo tantas críticas no sé si sea lo conveniente que siga", comentó.

Y agregó que "(La Volpe), a mí, en lo personal sí me agrada, es un tipo que conocemos perfectamente cómo trabaja, sabemos que va a sacar mucho jugo a los futbolistas jóvenes y hoy por hoy México tiene una gran camada de jugadores jóvenes que se puede aprovechar".

Por otra lado, sobre los Diablos Rojos, "Sinha" comentó que están enfocados en conseguir los títulos que se le negaron la temporada pasada.

"Toluca siempre la planeación que hace es pensando en otra vez campeonar, se nos escaparon dos finales el semestre pasado, obviamente que tanto la directiva como cuerpo técnico incluyendo jugadores todos trabajamos para que puedan estar bien, puedan rendir al máximo y puedan dar lo mejor al club", mencionó.

Aunque hubo pocos movimientos en la plantilla que dirige Hernán Cristante, cree que William Da Silva puede aportar mucho al equipo.

"William tanto en lo físico como en la parte de llevar un grupo, es un tipo que todos conocemos, ustedes también lo conocen muy bien acá en Querétaro, sabemos la calidad de persona, de futbolista que es y va aportar muchísimo dentro y fuera del vestidor", finalizó.

