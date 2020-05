Sería difícil decirle no al Real Madrid o Barcelona: Raúl Jiménez

Raúl Jiménez reconoció que sería muy complicado negar algún interés si un club grande de Europa lo busca.

El delantero mexicano, figura en el Wolverhampton de la Premier League, es un elemento deseado por múltiples equipos, tanto en Inglaterra y España, y el canterano del América sabe que su futuro es incierto.

"Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, obvio que no dejas pasar una oportunidad así", comentó el dos veces mundialista con la Selección Nacional.

"Pero si me quedo aquí (en Wolves) estoy peleando por calificar a Champions League, cosas importantes. Pelear por el título parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (League), creo que al venir aquí tomé una decisión correcta y no me arrepiento", añadió a ESPN.

En las últimas semanas, antes de la pandemia COVID-19, trascendió que el propio Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, está interesado en contratar los servicios del tricolor. Otros clubes en Inglaterra, como Arsenal, Manchester United y Tottenham, también están al pendiente del mexicano.

"Tener las puertas abiertas de todo, es lo más importante. Con Wolves estamos peleando Champions League, estoy contento y soy un jugador importante para la gente y el equipo, estoy bien, no cierro ninguna puerta, estoy abierto a lo que venga pero no me quita el sueño".

Jiménez acumula 22 goles en la presente temporada, suspendida por la pandemia de coronavirus.

OF