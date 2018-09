Sergio Pérez no tuvo interés en volver a McLaren

Sergio "Checo" Pérez está cómodo con su futuro en la Fórmula Uno, y en ese futuro no llegó a vislumbrarse nunca un regreso a McLaren.

Como suele ocurrir año tras año en este punto de la temporada del Gran Circo, los cambios en las escuderías son comunes de cara a la planeación de la temporada siguiente y el tapatío, quien pasó días turbulentos con la ahora escudería Racing Point Force India, estuvo en la mira para ser uno de los dos pilotos de McLaren para 2019, tal y como lo admitió Zak Brown, director del equipo británico. Sin embargo, el propio Pérez Mendoza no mostró el mismo interés que la escudería para estar juntos de nuevo seis años después.

"Nunca hubo mucho interés de mi parte al conocer mis planes, estoy contento con lo que tengo para el futuro y no había la necesidad de moverme"

"Había interés de su parte (de McLaren), no tanto de la mía y tengo claro lo que quiero hacer de mi futuro. Lo he dicho, llevo varias semanas diciendo que llevo contrato firmado, de hecho no cambió nada en mi futuro (a pesar del interés) y es cuestión de tiempo para anunciarlo", aclaró el piloto tapatío en comparecencia con medios de Guadalajara.

Y es que el propio Pérez Mendoza tiene bien definido qué será de él la próxima temporada en el serial, por lo que entre sus planes nunca estuvo regresar al equipo que le dio una oportunidad hace cinco años, mucho menos ahora que está escudería pasa por un proceso de transición.

"Nunca hubo mucho interés de mi parte al conocer mis planes, estoy contento con lo que tengo para el futuro y no había la necesidad de moverme. Ahora McLaren está en un proceso que va a tomar muchos años (para volver a ser ganador) (y fuera de Mercedes o Ferrari, no hay mejores opciones".

Sin embargo, el mismo Checo reconoce sorpresa de que McLaren haya mostrado un interés real en sus servicios, especialmente porque la experiencia de 2013 no fue la mejor tanto para el piloto como para el equipo.

Y a pesar de que ya tiene claro cuál será su futuro inmediato en la Fórmula Uno, Pérez no confirmó ni negó que se quedará un año más en Force India, aunque admitió que fuera de los equipos contendientes (Ferrari, Mercedes y Red Bull), su actual escudería es la mejor opción que existe en la parrilla.

"Sin duda que soy optimista con lo que viene. Hemos tenido años increíbles, con limitaciones en el presupuesto, entonces creo que Force India tiene un gran potencial, porque lo han hecho por tres años. Si no es Mercedes o Ferrari, Force India es una opción muy atractiva (para el futuro)", aseguró.

JM