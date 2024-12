Sergio Pérez explica su abandono en el GP de Qatar

El piloto tapatío de Red Bull, Sergio Pérez vivió otro desafortunado capítulo en la temporada 2024 de la Fórmula 1 tras abandonar el Gran Premio de Qatar mientras marchaba en la quinta posición.

El piloto azteca, quien había clasificado noveno, parecía encaminarse a un buen resultado tras ganar posiciones en las primeras vueltas y beneficiarse de los problemas de George Russell y Carlos Sainz en boxes. Sin embargo, un error técnico con su monoplaza arruinó su carrera.

En declaraciones posteriores al evento en el Circuito de Lusail, Pérez explicó la causa de su abandono: “Una pena. Venía con los neumáticos duros y al poner el acelerador saliendo de la curva tuve un ‘super over delivery’ del motor, el cual me hizo perder el auto y perdí el motor. A partir de ahí ya no lo pudimos recuperar”.

El incidente ocurrió durante un periodo de safety car que había neutralizado la carrera tras los problemas con los neumáticos de otros pilotos, como Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Cuando la pista estaba por reiniciarse, Pérez trompeó en la curva 14. “

Todo venía bien, estábamos en un buen resultado. Poníamos pelea por el podio en esas últimas vueltas. Desafortunadamente, acabamos perdiendo el motor y trompeando con ese ‘over delivery’ que no pude controlar con los neumáticos tan fríos”.

Con este abandono, Sergio Pérez suma otra carrera fuera de la zona de puntos, lo que lo estanca en el octavo lugar en el campeonato mundial de pilotos con 152 puntos. Ahora, el piloto mexicano buscará recuperarse en el cierre del campeonato en Abu Dhabi.

FS