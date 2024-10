Selección mexicana, obligada a convencer

En septiembre, Javier Aguirre comenzó su tarea rumbo al Mundial 2026. Encontrar el mejor equipo es su principal misión y en esta Fecha FIFA continuará con las labores al frente de la Selección Mexicana.

Su primera lista estuvo marcada por regresos como los de Henry Martín, Jesús Gallardo y Alan Mozo, y aunque ahora estos futbolistas no estarán, sí hubo caras nuevas y destacados retornos como Raúl Jiménez, el naturalizado Germán Berterame o Guillermo Ochoa, con quien ya estuvo previo y durante Sudáfrica 2010.

“El Vasco” quiere seguir conociendo a los elegibles para su proceso, y para medirse al Valencia CF (este sábado) y a Estados Unidos (el martes 15 de octubre) hay 11 rostros nuevos para él, que buscan convencerlo en esta penúltima Fecha FIFA del año.

A excepción de Andrés Guardado, quien fue llamado para recibir un homenaje de despedida como miembro de la Selección, los jugadores que trabajan por primera vez con el “Vasco” son: Jorge Sánchez, Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Bryan González, Jesús Orozco, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Alexis Vega, Ozziel Herrera, Germán Berterame y Raúl Jiménez.

“Para mí es muy importante. Digo, todos los que estamos acá en la Selección queremos pelear un lugar. No soy la excepción. Y creo que entre más convocatorias tenga, me van a poder ver más y puedo ser más importante para el equipo”, declaró el joven Ozziel Herrera, quien también volvió al Tricolor tras debutar en el proceso de Diego Cocca y no haber aparecido en los llamados de Jaime Lozano.

Aguirre amplía la baraja de opciones, y aunque el compromiso de este sábado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla ofrece muy poco, trabajar de cerca con sus elementos es clave para un proceso en el que serán contados los compromisos oficiales o de real exigencia.

El martes en el estadio AKRON se medirá al combinado de Mauricio Pochettino y ahí sí será clave ganar y gustar a una afición que cada vez se aleja más.