Después de debutar de manera oficial a Gilberto Mora con la Selección mexicana, el director técnico del equipo tricolor, Javier Aguirre se rindió en elogios ante el futbolista más joven en la historia del conjunto nacional mexicano.

El “Vasco” aseguró que el futbolista de 16 años no tiene techo, ya que no desentonó con el equipo mexicano, por lo que consideró que es un gran patrimonio para la Liga MX y la Selección mexicana.

“Está muy ubicado, asume su rol de esperar, de aprender. No tiene techo, creo yo, un chavo con 16 años y debutó con la Selección Nacional, imagínate, muchos de nosotros no estábamos ni en un equipo y el chavo está en la Selección Nacional y no desentonó.

“Tenemos aquí un gran patrimonio con él, en la Liga MX y la Selección Nacional, y ojalá esto siga en esa progresión, se le ve educado, se le ve respetuoso, se le ve con ganas de aprender y, de momento, a juzgar por el resultado, pasó la prueba del debut, que siempre te traiciona los nervios, quería la pelota. Yo tenía mis dudas de interior, tan menudo con estos que eran grandotes, pues no se asustó”, señaló.

Al final, al ser cuestionado por su preferencia por Raúl Jiménez para ser el atacante del conjunto Tricolor, Aguirre enfatizó en que tiene grandes delanteros, sin embargo, ha colocado a Raúl Jiménez debido a su basta experiencia.

“Tiene mucha experiencia, sabe jugar de espaldas, descarga bien, ese pase que le mete a Vega en el gol es de mucha calidad. Y bueno, juega uno o juega otro, o Quiñones o Sepúlveda, estaría tranquilo, revisas números del año calendario y todos se decían dos dígitos de goles, decidimos traerlos, sabíamos que no teníamos problemas, me preguntaban por qué juega Santi y no Raúl, pero yo creo que Raúl, si en algo supera a los otros tres, es en experiencia, en edad, en Juegos Internacionales, en todas esas cosas”, finalizó.