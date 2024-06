Luego de que Luis Malagón causara baja de la Selección Mexicana que disputará la Copa Oro, Jaime Lozano tomó la decisión de convocar a Carlos Acevedo en su lugar.

Esta situación fue cuestionada previo al partido de este sábado en contra de Brasil, mismo en donde el estratega nacional explicó porqué llamó al guardameta lagunero antes que a elementos como Guillermo Ochoa.

“Queremos llegar lo más fuerte posible al Mundial de 2026, por eso estamos viendo jugadores que vienen dentro del proceso, que han estado en listas anteriores pero que a lo mejor no han tenido los minutos y en este caso jugadores que no tienen nada que demostrar, que no fue un corte de caja, simplemente es tener más posibilidades. Tenemos dos años para que este gran evento comience y creo que es una muy bonita prueba, habrá muy buena competencia en la portería, estoy seguro de eso”.

“Creo que Acevedo hace un año justo salía por lesión también de la selección y ahora mira lo que es la vida, lo que son las cosas, le toca estar de vuelta, y en la última parte el torneo que vi a Carlos creo que venía retomando un nivel que lo hizo estar aquí en la Selección Nacional”, comentó el “Jimmy”.

Será este sábado a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, cuando la Selección Mexicana se mida a Brasil en el último partido amistoso que disputará nuestro país previo a la Copa América en los Estados Unidos.

MF