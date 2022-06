A pesar de que los últimos resultados han desatado las críticas sobre la Selección Mexicana, Gerardo Torrado salió en defensa del proceso de Gerardo Martino, estratega del combinado tricolor.

Para el director de Selecciones Nacionales el timonel argentino ha hecho un gran trabajo, esto al grado de que no descartan la posibilidad de mantenerlo al mando más allá de Qatar 2022.

"Ha sido un proceso muy bueno, si vemos la efectividad, ha sido una de las tres mejores, es pronto para decirlo, pero yo fui partícipe de su elección y he trabajado de la mano, me parece un gran entrenador, con un gran cuerpo técnico, ha hecho una gran labor, con un proceso largo y se verá si continúa o no, hoy es difícil decir, pero puede ser un candidato a seguir", comentó

El próximo compromiso de México está programado para el 31 de agosto, fecha en que el "Tri" se medirá contra Paraguay como parte de su preparación rumbo a la Mundial de Qatar 2022.

