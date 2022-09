El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo "Tata" Martino rompió el silencio luego de la polémica que generó debido a que no estuvo presente en la práctica a puerta abierta que tuvo el Tri en el Rose Bowl.

"El Tata" se quedó viendo el juego entre Argentina y Honduras, pero la verdadera razón por la cual no estuvo fue porque: No hacía falta su presencia.

"Hace cuatro o cinco semanas me dijeron si había posibilidad de abrir el entrenamiento y dije que no había problema. Es una costumbre para nosotros, preparar el juego toda la semana y el día anterior hacer unos detalles más… Ahora terminamos el trabajo un día antes, porque la afición y la prensa podría darse cuenta de algunas cosas…".

Además, agregó que "era mejor estar viendo a Argentina que estar en la cancha. Además, el hincha no quería verme a mí".

Sobre su relación con la afición, el "Tata" dijo que no es odiado, sin embargo, "después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta. Al final no pensé que eso tendría que darse para un debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo".

La Selección Mexicana venció a su similar de Perú y eso ha puesto a Gerardo Martino feliz. Un poco más feliz.

"Hay que mejorar en todas las líneas, no hay un lugar específico, pero hemos hecho una primera media hora que nos ilusiona mucho. No la pudimos sostener más tiempo, ante un rival que pudo haber sido mundialista. Buscaremos seguir mejorando pero en una dinámica más positiva. En el último año este tipo de partidos lo pudimos terminar perdiendo", explicó.

Finalmente, el técnico dijo que: "estoy feliz. Si te va bien en el trabajo, vuelves a tu casa feliz, aunque en mi posición no puedo sostener mucho esto porque siempre hay que buscar mejorar".

