Ya estuvo presente en la cancha en la derrota ante Uruguay con Jaime Lozano y en el triunfo ante Nueva Zelanda con Javier Aguirre; ahora, una nueva oportunidad se le presenta a Raúl Rangel, portero de Chivas, de mostrarse con la Selección mexicana, toda vez que según el entrenador nacional, será titular ante el Valencia de España este sábado en Puebla.

“El ‘Tala’ es el portero que va a parar” , dijo Javier “Vasco” Aguirre, siendo el único jugador que informó que estará ante los españoles, el resto se los guardó.

Y es que el propio “Vasco” señaló que ante Valencia “es un partido de preparación, intentaremos ganarlo, intentar encontrar jugadores para el futuro, será difícil hacer un juego de conjunto, entrenamos muy poco, es la problemática de las selecciones, iremos preparando al equipo para el futuro y trataremos de jugar lo mejor posible, ganar y rescatar jugadores y viendo el funcionamiento de jugadores para el futuro”.

Sin embargo, otro elemento que pinta para ser titular este sábado es Germán Berterame, ya que el técnico nacional dijo que es el momento ideal para verlo en acción, y es que no había motivos para no seleccionarlo.

“En 2019 llegó y desde entonces son ha parado de jugar, de meter goles, es naturalizado, pregunté si estaba listo para ser convocado, me dijeron que sí, no había problemas con FIFA y es un mexicano más en la Selección, tiene un buen nivel y lo quiero ver en la Selección”, comentó.

El partido entre la Selección mexicana y el Valencia de España arrancará en punto de las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, recinto que recibió al Tricolor, comandado por Hugo Sánchez, hace 17 años, cuando enfrentaron a Panamá en juego amistoso que se suspendió por lluvia.

ALINEACIONES PROBABLES

MÉXICO:

PORTERO

12. Raúl Rangel

DEFENSAS

2. Rodrigo Huescas

4. Bryan González

3. César Montes

13. Jesús Orozco

MEDIOCAMPISTAS

7. Luis Romo

15. Marcel Ruiz

18. Orbelín Pineda

DELANTEROS

20. Ozziel Herrera

11. Guillermo Martínez

10. Alexis Vega

D.T. Javier Aguirre

VALENCIA:

PORTERO

35. Vincent Abril

DEFENSAS

2. Maximiliano Caufriez

15. César Tárrega

6. Hugo Guillamón

20. Dimitri Foulquier

MEDIOCAMPISTAS

18. José Luis García Papelú

32. Martín Tejón

23. Fran Pérez

10. André Almeida

DELANTEROS

17. Dani Gómez

46. Luis Romero

D.T. Rubén Baraja

YC