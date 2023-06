Cuando México juega en Estados Unidos, sin importar la ciudad o si es partido oficial o amistoso, los estadios suelen llenarse y presentar un gran ambiente. En esta ocasión en el partido por el tercer lugar de la Concacaf Nations League ante Panamá fue todo lo contrario, ya que el Allegiant Stadium de Las Vegas presentó una entrada pobre, algo que sorprendió a los seleccionados mexicanos.

“La verdad sí me sorprendió mucho, porque México siempre llena los estadios acá en Estados Unidos, al ver que no había casi gente, sí me sorprendió, pero nosotros jugamos nuestro partido, nos enfocamos, nos divertimos y buscamos ganar”, dijo el delantero mexicano, quien se fue entre abucheos.

Antuna considera que el Tricolor ahora sí mostró una cara diferente, en relación a lo que presentaron ante Estados Unidos el jueves pasado, con opciones de gol, mejores llegadas y mejor accionar.

“Creo que tenemos que trabajar muy duro, mostramos una cara diferente, cada partido es diferente, hoy tuvimos muchas oportunidades, al final ganamos, pero tuvimos más oportunidades para que el marcador fuera más amplio”, comentó Antuna.

MF