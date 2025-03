Selección Mexicana: ¿Qué premio recibió por ganar la Nations League?

El pasado domingo 23 de marzo, la Selección Mexicana logró superar el obstáculo que le impedía obtener el título de la Concacaf Nations League, coronándose campeona al derrotar 2-1 a Panamá, con un doblete del delantero Raúl Jiménez.

Este triunfo representa un impulso de confianza para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que continúa consolidándose de cara al Mundial de 2026, torneo en el que México será una de las naciones anfitrionas junto con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué recompensa obtuvo el equipo tras esta victoria?

¿Qué premio recibió México por ganar la Concacaf Nations League?

El campeón del torneo recibe el trofeo correspondiente y 40 medallas de oro —mientras que los equipos que terminan en segundo y tercer lugar reciben preseas de plata y bronce, respectivamente—, según lo establecido en el reglamento de la competencia.

No obstante, dicho reglamento también estipula que no hay compensación económica para los ganadores, ya que la Concacaf no está obligada a otorgar premios monetarios. "No existe ningún otro incentivo más allá de los mencionados, salvo que la Concacaf determine lo contrario", señala el documento oficial.

A raíz de esta norma, la selección mexicana no recibió ninguna recompensa económica por su campeonato, lo que sorprendió a muchos, ya que, en contraste, la UEFA Nations League sí ofrece un atractivo premio en dinero para sus ganadores.

Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que una de las figuras estelares del partido, Raúl Jiménez atraviese un gran momento tanto en su club —el Fulham—, como en la selección mexicana, logrando marcar en varias ocasiones en sus recientes participaciones.

Su destacada actuación en la final de la Concacaf Nations League fue clave para la victoria, ya que con su doblete ante Panamá aseguró el título para México.

