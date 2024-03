El delantero del América, el colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones no pudo ocultar su felicidad al haber anotado su primer gol como futbolista de la Selección Nacional Mexicana, esto en la primera ocasión que es colocado como titular en la gestión de Jaime Lozano. Quiñones le anotó a Panamá el segundo tanto del encuentro, lo que ayudó a que se ganara 3-0 en la Semifinal de la Nations League de la Concacaf.

“Todo lo que tengo de sentimiento para decir, creo que en este momento no se me saldrían las palabras, ¿no? Creo que mi primer partido como titular, mi primer gol, es algo muy importante para mí y para mi carrera, ¿no? Lo he venido buscando y hoy gracias a Dios se me dio con la oportunidad que me dieron y hoy he cumplido. Y le doy gracias siempre a Dios, a mi familia, a todas las personas que estuvieron ahí apoyando. Esto es para ellos. Les mando un fuerte abrazo y un beso, que gracias por el apoyo que me han dado siempre y seguiremos luchando”, dijo el delantero.

En relación al rendimiento colectivo del equipo mexicano, Quiñones expresó que siempre es bueno ganar siendo sólidos en prácticamente todos los sectores del campo, desde la defensa, hasta la contundencia en ataque.

“Sí, claro, es importante el resultado que sacamos y también cómo se mostró el equipo, se mostró sólido atrás, sólido adelante y la contundencia, que es lo importante. Hoy se metieron tres goles, es lo importante para el equipo que esté así de esa gran forma ahorita a descansar para enfrentar a la final”, comentó al finalizar el partido en Dallas, para la cadena de televisión TUDN.

