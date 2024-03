En un nulo sentido de la autocrítica y viendo el partido de espaldas, el lateral derecho mexicano, Jorge Sánchez explicó al finalizar el partido que México perdió de manera humillante ante Estados Unidos, que la Selección de las Barras y las Estrellas contó con más suerte, dejando de lado el buen encuentro que tuvo el equipo de Gregg Berhalter.

México solo tuvo un disparo a portería, Estados Unidos pudo meter tres o cuatro goles, pero Jorge Sánchez, futbolista del Porto, señaló que todo fue cuestión de suerte.

“Estamos muy tristes por el resultado. Creo que lo veníamos platicando en la semana, después de que pasamos contra Panamá. Era este rival al que nos queríamos enfrentar. Lastimosamente, hoy se dio la suerte de su lado, que la que tuvieron la metieron. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Nos vamos un poco tristes por esto, porque la afición no se merece esto. Necesitamos seguir trabajando en extra, tanto en el club, como cuando venimos acá, saber qué es lo que tenemos que hacer. Creo que el Jimmy planteó un partido excelente, simplemente la suerte fue de su lado”, indicó Sánchez, ex jugador del América.

Por otro lado, el defensor careció de ideas y no en la cancha, sino al reconocer que Estados Unidos es superior a México en varios aspectos, quizá en el más importante, tener a más jugadores en Europa en ligas importantes y siendo titulares.

“No sé, no sé, no sé. Creo que... No sé, de verdad. De lo que no nos entendemos. Lo platicamos entre nosotros y creo que tenemos un buen plantel. Tanto entre titulares como de banca, ellos también lo tienen. No sé si tenga algo que ver que ellos tengan más jugadores en Europa y están jugando muchos jugadores en Europa que compiten a primer nivel. No sé si sea eso”, dijo al finalizar el juego, en entrevista para TUDN.

SV