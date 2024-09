Con apenas dos partidos como director técnico de la Selección Mexicana en su tercera etapa, Javier Aguirre fue contundente en señalar que, aún no hay un estilo de juego definido que caracterice a este equipo. Lo visto ante Canadá, fue pensando con base en lo analizado de sus compromisos anteriores.

Aseguró, que le hubiera gustado ver a los 26 convocados para esta fecha FIFA, pero desafortunadamente no fue posible. Sin embargo, los que sí vieron minutos, cumplieron con la expectativa que el estratega tenía en ellos.

“Este estilo de juego es el que se requería contra Canadá, los vimos en Copa América y contra Estados Unidos y fueron unos leones, los reventaron a patadas, y yo dije, a mí no. Iremos viendo, no hay un estilo de momento, fueron dos partidos distintos y vamos ir viendo en función de lo que vayamos encontrando.”

“Se tiene muy buenos jugadores. Entrenaron y trabajaron bien, me hubiera gustado que jugaran los 26, pero es muy difícil en dos partidos. La expectativa que yo tenía, la cumplieron perfectamente. Serios, profesionales, buenos muchachos y trabajadores”, comentó el “Vasco”.

Se le cuestionó sobre la preferencia entre Henry Martín, Guillermo Martínez y Santiago Giménez, pero también por su falta de gol, puesto que, al ser los centros delanteros, su presencia en el marcador estuvo muy limitada, especialmente Giménez quien ya acumula 740 minutos sin anotar con el Tri.

“Fue un partido de pocas ocasiones, pero yo no estoy preocupado, llevamos dos partidos con Memo, Santi y Henry, ellos lo saben, a mí no me importa quién meta gol. Las ratos que jugaron tanto Henry como Giménez, quedé conforme con su actuación”, declaró Aguirre.

La siguiente prueba para Javier y sus comandados será en la próxima fecha FIFA a disputarse en el segundo fin de semana de octubre. Destacándose el juego contra Estados Unidos que se llevará a cabo en el Estadio AKRON.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV