Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, reconoció en sus declaraciones que el resultado del próximo partido contra Ecuador, este domingo en la Copa América, será crucial para su continuidad al frente del Tricolor. Lozano señaló que su permanencia como entrenador depende de los resultados obtenidos y que es su responsabilidad potenciar el nivel de los jugadores seleccionados, a pesar de los malos resultados recientes.

“Son decisiones que no me corresponden. Siempre me parece que como técnico dependes de los resultados. Hemos hablado, la decisión no es mía, yo tengo que sacar el rendimiento, por eso yo estoy tranquilo. Son decisiones que no me tocan a mí, ya con los jugadores sí, pero hay situaciones de jugadores que no han jugado este tipo de torneos”, comentó Lozano en conferencia de prensa.

El técnico mexicano también habló sobre su enfoque en el trabajo diario y la importancia de empoderar a los jugadores. “Vivo enfocado en mi trabajo, cómo ganar partidos, es lo que me incumbe, viendo los jugadores que mejor van para el siguiente partido, para eso me contrataron. Hay jugadores, sobre todo para esta Copa América, a los que pretende empoderarlos, verlos, medirlos contra selecciones importantes”.

Sobre Ecuador, su rival de este domingo a las 18:00 horas, Lozano destacó la juventud y la fuerza del equipo, mencionando jugadores clave como Páez y Caicedo. “Es un equipo fuerte, joven: a gente por fuera, Páez, que tiene una juventud y madurez. Caicedo de talla internacional, es el corazón y el alma de este equipo. Si me voy hombre por hombre, es un equipo completo, sabe a lo que juega, me parece que parte por el técnico que tiene experiencia mundialista, con una claridad de idea, tuvo que adaptarse como en cualquier selección, ha tenido que modificar el sistema”, concluyó.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV