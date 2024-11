La Selección Mexicana enfrentará este viernes al combinado de Honduras, en lo que será una reedición de los cuartos de final del la última Liga de Naciones de la CONCACAF. En el país centroamericano, se ha hablado mucho del partido y de quien podría ser el arquero titular de México, Guillermo Ochoa o Luis Malagón.

Si bien no está claro quien de los dos arrancará el encuentro, los medios de comunicación ya expresaron su sentimiento sobre 'Memo' Ochoa.

“Sabemos que es un referente histórico de México, que esté ahí es más bonito. Ojalá sea Memo Ochoa, le tengo menos miedo a Memo que a Malagón quien es mucho más portero. Ojalá que juegue Ochoa en beneficio de Honduras porque hoy no es el mejor portero mexicano”, aseguró Gerardo Bustillo de mi Pasión HN.

La prensa y afición hondureña han mostrado un sentimiento de revancha tras la eliminación, y buscarán sacar ventaja este viernes en San Pedro Sula.

“Revancha no sé, tal vez una linda oportunidad de que volvimos a renacer en el futbol internacional. Más allá de la polémica no lo vamos a olvidar nunca, tenemos la postura de Iván Barton les dio esa ayudita qué le duele mucho a todo un país , pero no seré mediocre para decir que se perdió por el árbitro”, dijo Bustillo.

Otros compañeros periodistas en Honduras también expresaron su opinión sobre una revancha en esta serie de cuartos de final.

“Sí hay un sabor a revancha claramente, queremos ganarle de nuevo a México de local y esa espinita de hacerlo de visita, en suelo mexicano en el Nemesio Diez . Confiamos que nuestra Selección dará un golpe de autoridad y que las revanchas sí las da el futbol”, dijo Odair Mairena de AS Sports Honduras.

“La Selección Catracha tiene que lograr la revancha. Es la oportunidad para que la Bicolor tome la revancha, jugando bien, sin excusas, sabemos que hay muchas bajas, pero tenemos la ventaja de estar en el Morazán y podemos ganar ”, expresó por su parte Belinda Aroca de Tiky Taka HN.

¿Cuándo juega Honduras vs. México en la Nations League?

El partido de ida se disputará en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras, el próximo viernes 15 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

El duelo de vuelta se realizará en la cancha del Toluca el próximo martes 19 de noviembre a las 20:30 horas. El ganador global estará clasificando a las semifinales de la Nations League de CONCACAF.

MBV