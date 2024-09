Ahora que debutó por tercera ocasión como estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre no evadió el hecho de que la afición abandonó hasta cierto grado al equipo nacional.

Consciente de que la entrada en el Rose Bowl estuvo lejos de ser la mejor (cerca de 25 mil aficionados de más de 89 mil posibles), el “Vasco” no sentenció a los aficionados por no asistir, sino que fue tajante al señalar que el equipo mexicano debe darles un equipo que los represente de buena manera.

“En el aspecto anímico hay que darle a la gente lo que pide, un equipo que luche, que peleé, que no baje los brazos. Jugar bien al futbol hoy era complicado por el ritmo del partido, por la humedad, el calor, por el poco tiempo de entrenamiento, era demasiado pedir, entonces el mensaje era ese: no es posible que vengan 25 mil y se vayan tristes a casa y decepcionados de lo que vieron. Después lo táctico se ajusta y se mejora”, comentó.

Respecto a sus sensaciones por volver a dirigir a México, Aguirre aseguró que sintió el nerviosismo propio de la primera vez que estuvo a cargo de la Selección.

“Nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo en el futbol. Yo hablé con mi mujer y mis hijos y soy un privilegiado, porque después de estar 15 años en LaLiga española, estar montón de años fuera, que me vuelvan a llamar me llena de orgullo, me emociona y como en la primera vez estás un poco tenso. El día que pierda eso será el día final, mientras tanto estaré dando guerra”, finalizó.

Aguirre dirigió a México en la Copa del Mundo de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010, y ahora si todo marcha bien será el encargado de dirigir al tricolor en Norteamérica 2026.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV