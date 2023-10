La Selección Mexicana se prepara para un enfrentamiento amistoso más en este Mextour, ahora será contra Ghana, programado para este sábado 14 de octubre a las 19:00 horas en el Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte. Este partido promete una gran entrada de aficionados, ya que se han vendido más de 50 mil boletos, lo que augura un ambiente vibrante en el estadio de los Carolina Panthers de la NFL.

Este encuentro es una oportunidad importante para la Selección Mexicana, ya que forma parte de la Fecha FIFA de octubre y representa una prueba crucial en el proceso de Jaime Lozano como entrenador. En septiembre, el equipo mexicano no pudo obtener victorias contra Australia y Uzbekistán, por lo que el deseo de volver a la senda del triunfo es evidente.

“Partidos como el que veremos aquí el próximo sábado, como lo haremos el martes con Alemania, te dan un parámetro. Para mí no son definitivos, pero te dan un parámetro de dónde estás, a dónde quieres ir, qué hay que mejorar, y el momento preciso donde hacia dónde tienes que apuntar. A mí me encanta, me encanta competir contra lo mejor, y me viene contra ese futuro de atrás”, dijo Jaime Lozano, director técnico de la Selección mexicana de futbol.

La selección de Ghana, por su parte, ha convocado a sus mejores jugadores para estos partidos amistosos, incluyendo futbolistas que coinciden en equipos con mexicanos. Destacan nombres como Joseph Paintsil en el Genk, equipo en el que juega Gerardo Arteaga, y Mohammed Kudus en el West Ham, donde se encuentra Edson Álvarez.

Los Black Stars de Ghana cuentan con una amplia presencia de futbolistas que juegan en diversas ligas europeas, incluyendo Francia, Inglaterra, Turquía, Serbia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Esto asegura un enfrentamiento de alta calidad y promete ser un desafío importante para la Selección Mexicana en su preparación para futuros compromisos internacionales.

MF