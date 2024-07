Tras la eliminación en fase de grupos en la Copa América, la cuenta oficial de la Selección mexicana decidió “burlarse” de la afición que tanto sufrió, lloró y lamentó el hecho de que su equipo fracasara y en un mensaje en sus redes sociales, el staff de comunicación del Tricolor aclaró que este torneo solo sirvió como una enseñanza y para empoderar jugadores.

“Termina nuestra participación en Copa América. Un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa.

Seguiremos trabajando duro para consolidar la mejor selección posible de cara al 2026 y darles los resultados que merecen. Nadie dijo que el camino sería fácil. ¡Sigamos #JuntosyUnidos!”.

Este tema no ha caído nada bien en la fanaticada que sigue al Tricolor en redes sociales y entre insultos y sarcasmos, respondieron a dicha publicación.

Bajo el mismo tema, el director técnico, Jaime Lozano reconoció que no hay jugadores en buen nivel, y que incluso ni siquiera fueron utilizados en toda la Copa América, como Marcelo Flores o Roberto Alvarado, por mencionar a dos.

“Creo que muchos jugadores que no han tenido participación en un torneo de esta relevancia, que me parece que está evidentemente por debajo de una Copa del Mundo, pero hay jugadores que estuvieron en una Copa pero no obtuvieron el protagonismo que tuvieron en estos tres partidos (sic)”, dijo Jaime Lozano.

Por otro lado, el todavía entrenador de México puso en las manos de los dirigentes Duilio Davino, Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega su continuidad en el banquillo Tricolor de cara al Mundial 2026 que se jugará en casa.

“Es importante llevar un informe, evidentemente. Esa decisión no me corresponde a mí. Hay un informe. En dos semanas lo tendrá Duilio, lo tendrá Ivar, Juan Carlos y ellos son los que decidirán. Pero el proceso, evidentemente, para mí está claro”, comentó Lozano.

