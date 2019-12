Se complica el regreso de Sergio Romo a Charros

A pesar de que Sergio Romo ha expresado su deseo de regresar con los Charros de Jalisco para esta temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el nuevo contrato que firmó en Grandes Ligas podría frenar su arribo al montículo blanquiazul.

El lunes se dio a conocer que los Twins de Minnesota renovarían su vínculo con el taponero mexicano, y aunque esto es una buena noticia para el ''Mechón'', en Zapopan podrían quedarse con las ganas de verlo lanzar para los caporales.

Raymundo Padilla, director deportivo de los Charros de Jalisco, se sinceró al reconocer que el arribo de Romo se ha complicado debido a esta cuestión, pues las temporadas anteriores en las que sí reportó con Jalisco, el cerrador no tenía contrato con alguna organización de la Gran Carpa.

''Se torna difícil, debe de ser difícil. Cualquier equipo que le dé un contrato de millones de dólares lo más normal es que no lo deje jugar para que no se lastime, tenemos que ser conscientes de que a lo mejor no viene y no es porque no quiera, simplemente así es el reglamento con ellos (Grandes Ligas) y hay que seguir trabajando'', finalizó Padilla.

Sergio Romo fue pieza clave para que Charros consiguiera el título de la temporada pasada, sin embargo su repunte en Grandes Ligas lo ha llevado a llamar la atención de un gran número de equipos en el mejor beisbol del planeta.

Romo seguirá su carrera con los Twins de Minnesota, pero ahora mismo puede jactarse de haber cumplido 11 años desde su debut en Major League Baseball (MLB), competencia en la que ya ha jugado 708 juegos, ha conseguido 129 salvamentos y tres anillos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco.

