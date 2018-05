Se avecina la tormenta en Chivas

La posible venta de Rodolfo Pizarro al Monterrey enardeció a la afición del Guadalajara.

Desde el pasado lunes, los seguidores rojiblancos se organizaron a través de las redes sociales para boicotear a la institución que dirige Jorge Vergara, pues consideran injusto que el mejor jugador que han tenido en los últimos años sea vendido.

La afición tenía conocimiento que la venta de Pizarro se encontraba avanzada al término del Clausura 2018, pero estaban en el entendido de que sería al extranjero y no a un equipo de la Liga MX. Instituciones como el Ajax y el PSV, de la Eredivisie de Holanda, le dieron seguimiento al jugador y se está a la espera de una oferta formal que sea buena económicamente. Cuando surgió el nombre de Rayados como el principal destino del tamaulipeco, la afición enloqueció.

Con frases en Twitter como “Pizarro no se vende”, “Los ídolos no se tocan” y “Pizarro no se va”, la afición comenzó a hacer cadenas para que la directiva no venda al jugador al Monterrey y comenzaron el boicot. Como primer medida, dejaron de seguir las cuentas oficiales de Chivas, del dueño Vergara, al CEO José Luis Higuera y de la plataforma Chivas TV; sin embargo, la que menos sufrió por ausencia de seguidores fue la cuenta oficial del club, que en el transcurso de 24 horas perdió a cerca de mil seguidores.

En lo que se organizaba la afición en la red social y buscaba que más seguidores se unieran, se dio un común denominador: insultos directos al dueño de la institución y a José Luis Higuera, además de peticiones para Amaury Vergara, a quien le pedían que convenciera a su padre de cambiar de opinión, sin embargo ningún mensaje fue contestado.

Algunos de los mensajes de rechazo de parte de la afición venían acompañados de imágenes, en las cuales se detallaba punto por punto las acciones a tomar para consumar el boicot. Entre éstos se incluía no renovar chivabonos ni suscripciones a Chivas TV, así como dejar de asistir al estadio a partir del siguiente torneo, además de no comprar productos oficiales del equipo.

De igual manera, como otra medida de presión, los seguidores rojiblancos comenzaron a mandar mensajes a los patrocinadores del Guadalajara, entre ellos a la cervecera y refresquera, a las que amagaban con consumir los productos de la competencia.

Por otro lado, hubo aficionados que no dejaron pasar la oportunidad de enviar mensajes al técnico Matías Almeyda, pidiéndole que se fuera de Chivas porque la directiva no merecía tenerlo como estratega, ya que en el último año no le habían dado refuerzos y que era mejor que tomara otro rumbo, uno en el que sí le dieran el material humano para seguir conquistando títulos.

Una raya más a la chiva

Ya no hablemos de la partida de Ramón Ramírez, sino de las que han estado en las manos de Jorge Vergara y que le han pesado a la afición rojiblanca en los últimos años.

El primer gran adiós de la era Vergara fue el de Oswaldo Sánchez, quien siendo la máxima figura del Rebaño se fue a Santos para el Clausura 2007, justo después del título del torneo anterior, en una operación que marcó sólo beneficio económico para las dos partes. Al final, la gente respondió con monedazos y billetazos desde la tribuna en señal de molestia.

Después fue la de Adolfo Bautista, de cara al Apertura 2007, caso parecido al de Rodolfo Pizarro, quien después de tocar el cielo con Chivas fue vendido a Chiapas, decisión que después lamentó Vergara y para 2010 lo trajo de vuelta.

Ahora la gente planea un boicot por la inminente salida de Pizarro, pero la historia aún está por contarse.

A propósito del 112 aniversario de fundación del club, celebrado ayer, Jorge Vergara compartió una imagen alusiva a la fecha. Recibió respuestas negativas en torno al tema Pizarro y al boicot que se estaba planeando.

Entre los mensajes de los seguidores rojiblancos, en los que la venta de Pizarro fue comparada con lo ocurrido con otros ídolos, algunos de ellos se acompañaron con imágenes como ésta, de respaldo al jugador.

Un usuario de Chivas TV contactó con personal de la plataforma a través del WhatsApp oficial, preguntando sobre cómo cancelar su suscripción.

También, los seguidores de Chivas iniciaron una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org y en Twitter hicieron correr la voz para solicitar apoyo

Jorge Vergara : Pizarro es Chivas y Almeyda para siempre. - ¡Firma la petición! https://chn.ge/2Im6WFN vía @Change_Mex Que quede escrito en la historia, que los aficionados lo intentamos. :’v

¡Firma la petición! | Bueno, al menos hasta el Mundial de Clubes donde sería contraproducente retener al jugador y limitar su potencial para competir en Europa ????https://chn.ge/2HZnHYa #PizarroNoSeVende