Se acabó el mole para el equipo Tricolor 

Después de vencer con facilidad a Guatemala en el que fue su primer juego de 2020, la Selección mexicana se medirá hoy a su similar de Países Bajos, esto en un compromiso que parece estar muy lejos de la etiqueta de “juego molero”.

Será a las 13:45 horas cuando el Tri salte a la cancha de la Johan Cruyff Arena, inmueble en el que Gerardo Martino, estratega nacional, intentará ganarle la partida Frank de Boer, timonel del cuadro tulipán.

Para este compromiso del Tricolor la baja más sensible, sin duda, es la de Hirving “Chucky” Lozano, quien no podrá estar con México en este duelo luego de haber tenido contacto con jugadores del Génova que dieron positivo a COVID-19 y según las autoridades sanitarias de Nápoles no puede viajar.

Otra baja que tendrá que afrontar el combinado azteca es la del mediocampista Carlos Rodríguez, quien no viajó debido a que dio positivo a COVID-19 antes de la convocatoria.

Pese a esto, el cuadro nacional contará con la gran mayoría de los elementos que militan en Europa, pues el “Tata” tendrá a su disposición a jugadores como Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Alejandro Gómez, Héctor Moreno, Omar Govea, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Diego Lainez, Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez.

Por su parte, a pesar de que reconoció que México es un rival con buen nivel, De Boer ha declarado que frente al Tri no alineará a varios de los mejores elementos de su equipo, ya que planea descansar a algunos de ellos debido a la carga que han tenido en las últimas semanas.

JL