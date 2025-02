Este domingo no cesa la emoción del futbol mexicano, ya que se disputarán dos partidos correspondientes a la Jornada 8 (J8) del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Uno de los duelos del día es el Santos vs Atlas. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas la transmisión en vivo: horarios, canales y el contexto en el que llegan ambos equipos a esta fecha.

Santos y Atlas viven realidades similares: a medio torneo no parecen dar señales de levantarse y se posicionan entre lo peor del campeonato.

Por un lado, Santos Laguna es el sotanero general: de 8 partidos jugados y 24 puntos posibles, los de Torreón suman apenas 1 unidad, y con 15 goles recibidos por 5 anotados, poseen una de las peores ofensivas y zagas del campeonato.

Atlas, por su parte, llega en la decimoquinta posición general, con 7 unidades, y marca de 9 goles anotados por 14 recibidos, además de que saltará al campo con la reciente goleada de 4-0 que recibió de Necaxa a media semana.

El encuentro de la J8 del Clausura 2025 se disputará este domingo 23 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila . Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Atlas

Fecha y hora: Domingo 23 de febrero, 17:00 horas

Domingo 23 de febrero, 17:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

