La insensatez, la arrogancia y la necedad no cesan de parte de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien sigue arremetiendo contra la Selección Nacional de natación artística. Sin embargo, éstos optaron por no responderle con palabras, sino con un pulcro guante blanco, propinando una “cachetada” que se escuchó desde San Salvador hasta la Ciudad de México: medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mientras tanto, la titular del organismo responde agresivamente a todo lo que tenga que ver con estos atletas.

Ayer, la exvelocista y medallista olímpica en Atenas 2004 reiteró que no tiene por qué darles la beca a los deportistas que consigan logros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, aunque un juez le haya dado revés a sus caprichos.

“Yo no busco nada, yo cumplí, lo único que hicieron es darme la razón de que está impedido legalmente el hecho de poderles dar la beca. No es un revés para la Conade, no es un golpe para mí, me dio la razón el juez, tuvo que venir por mandato de un juez, llevo meses explicando cuál es la esencia del por qué es lo que está pasando y muchos medios se resisten a querer informar la verdad de las cosas”, declaró Guevara.

“México debe conseguirlo (el triunfo), el pronóstico no tiene palabra, hay que esperar a que ellos lo hagan. Hay disciplinas que dan la muestra de que todo es posible, no hay exigencia por ganar, por tenerlo, no se reparten boletos para nada, hay disciplinas que dan participación a Panamericanos. Los Centroamericanos no dan tabulador para beca, porque entonces el evento siguiente lo tenemos a meses. Los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos están muy cerca y el tema de las becas sería un atropello total”, añadió.

Y mientras la titular de la Conade continúa con sus rabietas y sus retos sin sentido a la distancia, en la piscina en San Salvador, la Selección mexicana de natación artística llegó ayer a ocho medallas como equipo, entre ellas, cuatro de oro, la más reciente gracias al triunfo compartido de Iztamary González y Diego Villalobos en la prueba de dueto mixto libre.

Pero antes, los mismos González y Villalobos ya habían ganado una plata, en dueto mixto técnico. Nuria Diosdado triunfó en la prueba individual libre y, acompañada de Joana Jiménez, en dueto libre y dueto técnico también se subió a lo más alto del podio. Además, Jiménez, en individual técnico, y el equipo femenil completo, en competición técnica y en la rutina acrobática, sumaron platas.

El aporte total de medallas de esta Selección, sobajada e ignorada por las autoridades, es de cuatro metales áureos y cuatro plateados, en clara muestra de que los triunfos llegan a pesar de que quienes tienen que velar por su desempeño óptimo se encargan de obstaculizarlos.