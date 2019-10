Salida en falso

Así como ocurre en el tan maleado futbol, el arbitraje también da mucho de qué hablar en las Ligas de primer nivel, donde creemos pertenece la NFL.

A veces nos puede ganar la pasión y los colores o nos hierve la sangre y nos ponemos rojos de la ira cuando vemos ese pañuelito amarillo en el suelo tras una marcación dudosa contra nuestro equipo o porque no aparece cuando creemos que los oficiales se hicieron de la vista gorda para marcar algo a favor, pero es cierto que la diferencia de criterios en jugadas del mismo tipo es más que evidente.

El domingo se dieron dos casos similares en distintos lugares. En Indianápolis, Vontaze Burfict, conocido criminal de los emparrillados, fue expulsado del juego entre los Raiders y los Colts luego de un golpe casco contra casco. Casi a la misma hora, pero en Buffalo, Jonathan Jones, defensivo de los Patriots, aplicaba la misma sobre Josh Allen y los oficiales sólo marcaron el castigo de 15 yardas, en una evidente diferencia de criterios.

Si así va a ser la cosa, por estos rumbos tenemos árbitros con la misma capacidad de ver de forma diferente situaciones similares, pero que cobrarían más barato.

1. Mira... nada... más...

No nos engañemos, a los Bears de Chicago los sostiene un jugador que en nuestros corazones creemos debería de haber ganado la millonada al Norte de California y próximamente en Las Vegas, pero como hay quienes se dedican a destrozar nuestros sueños, la realidad es otra. Khalil Mack eclipsa el pobre funcionamiento ofensivo del equipo al ser el terror de los ataques contrarios y los últimos dos juegos ha puesto a los Bears como un conjunto que gana en base a su defensa.

2. Monstruoso(s)

Ni los más optimistas imaginaron, a estas alturas de la lesión de Drew Brees, que los Saints ganarían sus dos primeros juegos sin su más grande leyenda, pero un ataque balanceado y una defensa que mejora de a poco ha callado a todos esos escépticos que ahora creen en la capacidad de Teddy Bridgewater de convertirse en la versión mejorada de (referencia para conocedores) Aaron Brooks.

3. Tomen la foto

Ver a los Browns de Cleveland en lo más alto de su División es más raro que encontrarse un empleo bien remunerado en México, así que invitamos a sus más fieles seguidores a que se graben muy bien en la memoria este momento que esperamos no se repita tan seguido, pues seguramente no existe un manual para que ellos manejen adecuadamente este tipo de escenarios.

¿Te aviento el pañuelo?

“Miau” en lugar de “grrrrrr”

1. Habrá quién justifique el arranque de cuatro derrotas de los Bengals gracias a su debutante entrenador en jefe, pero ni las garras meten y no se ve para cuándo puedan mostrar un nivel competitivo. Andy Dalton ya es un cartucho más que quemado y el lesionado (?) A.J. Green traía el lunes un semblante de que le urge darse a la fuga de ese ambiente perdedor.

Descoloridos

2. ¿Por dónde empezar? Año tras año, los Redskins empeñan hasta al aguador para tener dólares y contratar carísimos agentes libres que al final de cuentas no dan resultados positivos y esta temporada no es la excepción. Un desastroso inicio de 0-4 tiene a Jay Gruden a un paso de la oficina de recursos humanos, y no precisamente para ganarse un aumento...

Sigue la mata dando

3. Por espacio de poco más de cinco minutos los Dolphins de Miami estuvieron excluidos de su aparición semanal en este espacio, pero como era demasiado cierto para ser verdad, el tener una ventaja por primera vez en un juego en esta temporada se esfumó de la misma forma en la que el equipo se está autodestruyendo: rapidito, rapidito.

El meme

Héroe

Nick Chubb

Sin tener los mismos reflectores que los Mayfield, Landry o Beckham, el corredor de los Browns se encargó casi por su cuenta de destrozar a los Ravens de Baltimore, otrora fortaleza impenetrable por tierra que el domingo pasado fue una pared de lodo. Así lo demuestran las 165 yardas y tres anotaciones terrestres que tuvo.

Villano

Oficiales en Buffalo

No queremos, pero nos obligan. En ocasiones, nuestro lado anti Patriot nos hace ser mal pensados y creemos que la Liga muestra claras tendencias para favorecer a Nueva Inglaterra. Tan sólo hay que ver que Jonathan Jones no fue expulsado del juego ante los Bills después de aplicarle un Fatality a Josh Allen.

Líderes a la ofensiva

Yardas por aire

Pat Mahomes, KC 1510 Matt Ryan, ATL 1325 Jared Goff, LAR 1254

Yardas por tierra

C. McCaffrey, CAR 411 Dalvin Cook, MIN 410 L. Fournette, JAC 404

Yardas recibiendo

Keenan Allen, LAC 452 Cooper Kupp, LAR 388 Chris Godwin, TB 386

Líderes a la defensiva

Tacleadas

Jordan Hicks, ARI 48 Blake Martínez, GB 47 Bobby Wagner, SEA 45

Capturas

Shaquil Barrett, TB 9.0 Myles Garrett, CLE 6.0 Mario Addison, CAR 5.5

Intercepciones