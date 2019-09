Salida en falso

La NFL es una Liga tan gitana, que las predicciones hechas antes de que se dispute un juego se van de inmediato a la basura y la culpa de ello la tienen los chavitos que ahora tienen la responsabilidad de sus equipos.

Hace una semana nos quejábamos de que la Liga era muy millenial porque algunas de sus jóvenes estrellas exigían las perlas de la virgen a la más mínima provocación, pero después de haber visto los juegos del fin de semana pasado, creemos que esta generación aún tiene salvación.

Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Daniel Jones, Kyle Allen y Gardner Minshew han dado actuaciones tan gratas, que pensar en mariscales de campo experimentados ya es cosa del ayer, sólo hay que ver lo que pasa en otros equipos, donde los veteranos ven cómo el tren de la gloria les pasó desde hace buen rato.

Podrá parecer contradictorio, pero esta semana en esta trinchera nos regresó la fe en los chavitos, esos que le ponen sabor domingo a domingo (a veces los jueves, a veces los lunes). Sigan por ese camino, muchachos, que acá nosotros seguiremos disfrutando de sus atrevimientos.

Héroe: Daniel Jones

AFP

Más que una cara bonita, el novato mariscal de campo de los Giants ha sido etiquetado ya como el nuevo mesías del equipo de Nueva York, pues en su debut ya consiguió el doble de anotaciones por tierra que Eli Manning en toda su carrera y le dio al “Big Blue” su primera victoria de la temporada.

El Podio

1. Para Ripley I

Sí, está de no creerse, pero un equipo que históricamente ha sido una broma está en lo más alto de nuestro H. Podio gracias a que sus tres victorias en tres semanas han sido viniendo de atrás. Claro, los Bills tienen sus fallas evidentes, pero remontar desventajas por más de dos dígitos se ha convertido en su pan de cada domingo y nosotros no podemos estar más que contentos por ello. Vienen los Patriots y ya sabemos cómo va a terminar eso, pero mientras, que disfruten.

2. No la sienten

Andrew Luck cimbró al mundo al anunciar su retiro “prematuro” y parecía que la suerte de los Colts estaba echada al perder a su mariscal de campo franquicia. Pero ¡oh sorpresa!, Jacoby Brissett está haciendo bien las cosas y está desquitando los 15 melones por año que le va a pagar el equipo, pues los tiene compitiendo, jugando a un muy buen nivel y dando de qué hablar en el arranque de la temporada.

3. Para ripley II

¿Estamos en un sueño?, ¿estamos locos?, ¿los Lions son de verdad? Quizá no hay respuesta a esas preguntas, pero Detroit es una grata sorpresa en este inicio de campaña, y aunque casi casi hacen un Detroit en sus tres juegos (perder después de ir ganando), los mini Patriots parece que ahora sí tienen ese compromiso que en antaño no se veía.

Villano: John Harbaugh

AFP

Querer parecer un entrenador arriesgado, temerario, valiente y de pantalones bien amarrados no garantiza victorias. El mayor de los Harbaugh quiso parecer todo eso cuando ordenó tres jugadas de conversión de dos puntos y ninguna le salió. El resultado: los Ravens perdieron por seis puntos contra Kansas City.

¿Te aviento el pañuelo?

1. Esas viejas mañas

Una llovizna no hace temporal. Eso nos han enseñado los Raiders de Oakland con el paso de los últimos años y aunque parecía que este arranque prometía después de dominar a Denver en la Semana 1, los siguiente dos juegos han sido lo mismo que los del negro y plata nos han entregado en años anteriores: de auténtica lágrima en ambos lados del ovoide.

2. ¿Y lo que nos prometieron?

No todo era culpa de Vance Joseph, ¿verdad? Pues parece que no, porque los Broncos de Denver no han aprendido nada del ¿genio? defensivo de Vic Fangio (el don de la foto), pues el equipo es el único que no ha logrado una sola captura ni generado una pérdida de balón en tres juegos, algo que nunca se había visto en los últimos 60 años en la Liga.

3. No nos olvidamos

Lo prometimos y lo estamos cumpliendo: Miami se perfila a ser residente permanente de esta sección a lo largo de toda la temporada y no decepcionaron al generar poco y nada ante los Cowboys y volver ser atropellados por un equipo infinitamente superior. Cada rival en turno se relame los bigotes cuando en el calendario ven a los Dolphins...

Líderes a la ofensiva

Yardas por aire

1. Pat Mahomes, KC 1195

2. Andy Dalton, CIN 978

3. Philip Rivers, LAC 944

Yardas por tierra

1. Dalvin Cook, MIN 375

2. C. McCaffrey, CAR 318

3. Marlon Mack, IND 299

Yardas recibiendo

1. Keenan Allen, LAC 404

2. Sammy Watkins, KC 311

3. John Ross, CIN 292

Líderes a la defensiva

Tacleadas

1. Luke Kuechly, CAR 36

2. Jordan Hicks, ARI 35

3. Thomas Davis, LAC 33

Capturas

1. Shaquil Barrett, TB 8

2. Myles Garrett, CLE 6

3. Preston Smith, GB 4.5

Intercepciones