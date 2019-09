Salida en falso

Apenas van dos semanas de temporada regular y ya hay un montón de temas de los que nos encantaría hablar, pero como en esta trinchera estamos cortos de espacio, mejor nos limitamos a hablar de una sola cosa.

Y eso que nos ocupa y preocupa tiene que ver con que la Liga ya es muy millenial o al menos esa idea nos venden algunos jugadores.

Es sabido en el ideario popular que ser millenial es estar inconforme por algo a la más mínima provocación y buscar el éxito inmediato sin emplear mucho esfuerzo.

Ah, pues eso parece ocurrir con varios talentos jóvenes que visten el uniforme de los 32 equipos de la NFL, pues en cuanto ven que no empiezan a ganar o son humillados en conjunto, hacen berrinche y exigen su salida hacia un lugar en el que creen les irá mejor, no sin antes pedir un jugoso aumento salarial.

En Miami varios la aplicaron después del 59-10 en contra ante Baltimore; Antonio Brown lo hizo luego de que los Raiders le bajaran una feria y ahora Jalen Ramsey quiere dejar a los Jaguars luego de no aguantar un regaño de su entrenador en jefe.

Sin lugar a dudas, las nuevas generaciones se han puesto muy exigentes.

Héroe: Patrick Mahomes

AFP

Si el entrenador en jefe de los Jaguars está cansado de trabajar, que mejor avise o mande mensajes más claros que ir por dos puntos cuando tenía el tiempo extra ante Houston en la bolsa, además de empezar a cavar su tumba gritándole airadamente a su mejor jugador defensivo, que dicho sea de paso ya quiere correr de ahí.

El Podio

1. Bien prendidos

El resto de los equipos que se verá las caras ante los Chiefs en lo que queda de temporada (que aún es mucho) ya tiene preparado el rosario y el agua bendita para no salir tan raspados o acariciar un milagro cuando se llegue la hora de estar frente a este equipo que luce como la próxima súper potencia de la Liga. Sólo pregúntenle a los Raiders, que pidieron las placas del camión que los atropelló en el segundo cuarto el domingo pasado.

2. Recuperando brillo

Jimmy Garoppolo (Yimmi Yi para los cuates) y Kyle Shanahan pareciera que ya están en la misma página y tras de la exhibición del domingo pasado en la que humillaron a Cincinnati, los 49ers lucen como un equipo competitivo y que dejó atrás los ridículos de temporadas anteriores, al iniciar 2-0 por primera vez desde aquella campaña en la que llegaron al Super Bowl; sólo falta esperar que las lesiones no vuelvan a hacer de las suyas y los Niners podrían estar del otro lado en una de las Divisiones más competidas de la Liga.

3. Ahí la llevan

Muchos eran(mos) los escépticos que esperaban que Aaron Rodgers y Matt LaFleur no dieran resultados tan temprano, pero lo cierto es que más temprano que tarde el patrón en Green Bay y su nuevo entrenador en jefe se entendieron, aunque también hay que admitir que la defensa, sorpresivamente, les ha echado una muy valiosa mano para tener un prometedor arranque de 2-0.



Villano: Doug Marrone

AFP

Que no nos engañe esa sonrisa de que no le hace daño a nadie. Mahomes inició la temporada al mismo ritmo que tuvo en la anterior, destrozando defensivas a diestra y siniestra, y el pasado domingo dio una muestra de ello al completar cuatro pases de anotación y lograr más de 200 yardas en un solo cuarto.

¿Te aviento el pañuelo?

1. Como morir esforzándose

Miami luce como el equipo que ocupará este H. Espacio a lo largo de toda la temporada, lo cual será algo inédito en la historia de esta sección, algo que ni los Browns consiguieron en 2017 cuando se nos ocurrió copiar a nuestro tablero hermano de futbol. Entonces, Cleveland más o menos competía, pero estos Dolphins ni las aletas meten.

2. Favor de no forzarla

Es evidente que algo no anda bien en los Panthers de Carolina y eso se llama Cam Newton. No estamos diciendo que el MVP de 2015 apeste, pero sí que el castigo al que ha sido sometido en los últimos años está surtiendo efecto, pues el pasador no está en plenitud física, pero la organización se empeña en que lo sigan torturando partido a partido.

3. Urge una limpia

Hace tiempo lucía inimaginable, pero ahora es más que evidente: en Pittsburgh necesitan reconstruirse. Desde la temporada pasada cuando su mejor receptor les hizo un berrinche y renunció y que su mejor arma ofensiva ni se molestó en presentarse todo el año pasado, ahora se le suma que su jugador insignia pasará el resto de la campaña en laminado y pintura.

Líderes a la ofensiva

Yardas por aire

1. Pat Mahomes, KC 821

2. Andy Dalton, CIN 729

3. Dak Prescott, DAL 674

Yardas por tierra

1. Dalvin Cook, MIN 265

2. Saquon Barkley, NYG 227

3. Marlon Mack, IND 225

Yardas recibiendo

1. John Ross, CIN 270

2. Sammy Watkins, KC 247

3. Marquise Brown, BAL 233

Líderes a la defensiva

Tacleadas

1. Thomas Davis, LAC 26

2. Jordan Hicks, ARI 25

2. Luke Kuechly, CAR 25

Capturas

1. Myles Garrett, CLE 5.0

2. Shaquil Barrett, TB 4.0

3. Benson Mayowa, OAK 3.5

Intecepciones

1. Jaime Collins, NE 2

1. Anthony Harris, MIN 2

1. Devin McCourty, NE 2