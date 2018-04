Salcedo confirma pláticas con Chivas para regresar

Los rumores sobre el regreso del mexicano Carlos Salcedo a las Chivas del Guadalajara van en aumento, y el propio defensor no lo niega.

"Hemos hablado, no hemos llegado a un acuerdo en sí, pero nunca lo he descartado ni lo descartaré, sea ahorita, en dos o tres años no lo descarto, pero sí soy realista conmigo mismo y sé que quiero quedarme un tiempo más allá", declaró "el Titán" en entrevista a Marca Claro.

Su actual equipo, el Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga, no ejercería la opción de compra del seleccionado nacional, por lo que las pláticas con el "Pelado" Almeyda no se han hecho esperar.

"Platico bastante con Matías, llevamos una muy buena amistad, hemos estado los dos de acuerdo en que si mi momento está para regresar ahorita se va a dar, si es en dos años se va a dar; estoy tranquilo y agradecido con él por todos los consejos que me ha dado", agrega.

Salcedo jugó 60 partidos y anotó un gol con el Rebaño, emigrando a la Fiorentina de Italia en verano de 2016 y posteriormente al Frankfurt en 2017.

LS