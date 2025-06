Sabalenka y Gauff, por el título de Roland Garros

Aryna Sabalenka tenía motas de arcilla de color óxido en la espalda y sus zapatos blancos cubiertos mientras lanzaba golpe tras golpe contra Iga Swiatek, el sonido de la raqueta resonando bajo el techo cerrado del estadio principal en Roland Garros.

Acostumbrada a escuchar que era una especialista en canchas rápidas y que no podía triunfar en la arcilla roja más lenta de Roland Garros, la número uno del mundo demostró lo buena que puede ser en esta superficie al poner fin a la racha de 26 victorias consecutivas de Swiatek en París y su intento de lograr un récord de cuatro trofeos consecutivos con una victoria de 7-6, 4-6 y 6-0 en las semifinales.

Ahora Sabalenka intentará ganar su cuarto título de Grand Slam cuando se enfrente a la número dos Coco Gauff en la final de mañana. Será el primer partido por el título en París entre las número uno y dos desde 2013 y solo el segundo en los últimos 30 años.

“Va a significar todo para mí y mi equipo, porque tengo que decir que casi toda mi vida me dijeron que la arcilla no era lo mío, y entonces no tenía confianza”, dijo Sabalenka.

Coco Gauff busca su consolidación. EFE/T. Suárez

Gauff, una estadounidense de 21 años que fue subcampeona en 2022 ante Swiatek, alcanzó su segunda final en Roland Garros al vencer a la local Lois Boisson 6-1 y 6-2 en una semifinal mucho menos interesante y competitiva.

“En mi primera final aquí, estaba súper nerviosa, y de alguna manera me descarté antes de que el partido siquiera comenzara”, dijo Gauff, quien tiene un récord de 5-5 contra Sabalenka y la venció para el título del US Open a los 19 años. “Obviamente, aquí tengo mucha más confianza solo por haber jugado una Final de Grand Slam antes y haberlo hecho bien en una”.

Para disgusto de los aproximadamente 15 mil locales que apoyaban a su compatriota en la cancha Philippe Chatrier, el partido entre Gauff y Boisson no fue muy competitivo como era de esperarse dada la clasificación y poca experiencia de la francesa.