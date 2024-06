Por tercera temporada consecutiva, el español Carlos Alcaraz se clasificó para octavos de final de Roland Garros, tras imponerse en un peleado partido al estadounidense Sebastian Korda, número 28 del mundo, por 6-4, 7-6(5) y 6-3 en dos horas y 39 minutos.

El número tres del ranking elevó su nivel con respecto al partido anterior contra el neerlandés Jasper de Jong, procedente de la fase previa, pero tuvo que aplicarse a fondo para derrotar a un correoso rival al que hace dos años ya venció en la misma ronda del mismo torneo.

Alcaraz sacó las conclusiones positivas del triunfo, que le permite avanzar por tercer año en fila a octavos de final.

“He jugado mucho mejor que el partido anterior, me he movido mejor, te tenido algunos puntos muy buenos, me he sentido yo mismo durante este partido”, dijo el joven español desde la pista.

“Me estoy divirtiendo, estoy encantado de jugar en esta pista en la que tengo grandes recuerdos. Cada día me siento mejor, jugando mejor. Cada día me encuentro más cómodo aquí en París”, agregó.

Korda venía con menos descanso que Alcaraz, porque su partido del miércoles fue aplazado por la lluvia, mientras que el del español, que se disputó en la central, con techo, pudo discurrir con normalidad.

El estadounidense se impuso al surcoreano Soonwoo Kwon en cuatro sets y quizá le faltó algo de energía para medirse al semifinalista del año pasado.