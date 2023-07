Rodolfo Pizarro pasó de ser rechazado por el Inter de Miami al no tener cabida en sus planes por los grandes fichajes de Messi, Busquets, Jordi Alba, entre otros, a tener la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en Europa y, como extra, disputar la Champions League con el AEK de Grecia.

Fue forjado en la cantera del Pachuca, equipo con el que salió campeón en el 2016; después se anunció su salida para pasar a vestir los colores rojiblancos y de la mano de Matías Almeyda, volvió a ganar un título de liga, pero además la Concachampions ahora con Chivas.

Cuando se pensaba que el tamaulipeco daría su gran salto a Europa, para sorpresa de muchos, se informó que formaría parte de la plantilla de Rayados. Con los de la sultana volvió a repetir el éxito logrado en Guadalajara, esperando a que ahora sí se consumara su migración al viejo continente.

Y después de dos años con el equipo regio, se confirmó que el Inter de Miami realizó su fichaje para que se incorporara a la MLS, dándole un golpe anímico al mexicano que esperaba viajar al otro lado del mundo como ya lo habían hecho Erick Gutiérrez e Hirving Lozano con quienes formó “los niños maravilla” mientras estaban con los Tuzos.

Con el conjunto de Florida pasó de noche, registrando una importante baja de juego y calidad, costándole llamados a Selección Mexicana o que su nombre no fuera tan mencionado como en anteriores años. Una vez que la escuadra rosa desembolsó una gran cantidad de dinero por sus contrataciones bomba de ex jugadores del Barcelona, se le comunicó a Pizarro que ya no tendría espacio en el equipo.

A pesar de que en el más reciente mercado de fichajes, Pizarro vivió una de sus épocas más difíciles, finalmente se resolvió todo a su favor. Y gracias al entrenador argentino Almeyda quien fue pilar importante para que se consumara su fichaje al AEK de Grecia, el mexicano pudo lograr su sueño europeo.

No sólo eso, se reunió nuevamente con Orbelín Pineda que también fue jugador campeón con Chivas en el Clausura 2017. Añadiendo que, en la próxima temporada, el conjunto griego disputará uno de los torneos más importantes del futbol mundial, la Champions League, luego de que se adjudicara el título en la campaña 2022-2023.